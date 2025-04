Besa mposhtet nga Vardari dhe fundoset në krizë

Besa e Dobërdollit ka pësuar një tjetër disfatë të rëndë në xhiron e 29-të të elitës së futbollit vendor, duke u mundur me rezultatin 3-1 në transfertë ndaj Vardarit të Shkupit.

Kapiteni i Vardarit, Goran Zakariq, ishte figura kryesore e takimit, duke realizuar dy herë—fillimisht nga penalltia për 1-0 dhe më pas me një goditje të fuqishme nga distanca që dyfishoi epërsinë. Besa reagoi në pjesën e dytë me një gol nga Vllatko Stojanovski, duke rikthyer shpresat për barazim, por çdo përpjekje u shua nga goli i tretë i vendasve, të cilin e realizoi Rogers Mato.

Me këtë humbje, pozitat e Besës në renditje vështirësohen dukshëm dhe rreziku për të rënë nga elita është më i madh se kurrë.

Xhiroja e 29-të në elitë vazhdon nesër me disa sfida të rëndësishme. Vëmendja do të përqendrohet në Tetovë, ku Shkëndija përballet me Shkupin në derbin shqiptar të javës. Sileksi do të presë Strugën në Kratovë, ndërsa Gostivari, që synon pjesëmarrjen në garat evropiane, do të përballet me Rabotniçkin në një sfidë që mund të jetë vendimtare për ëndrrën e tyre.

Në Manastir, Pelisteri do të ndeshet me Tikveshin, ndërsa përballja mes AP Brera dhe Voskës nuk do të zhvillohet, pasi Voska Sport ka paralajmëruar tërheqjen nga gara. Kësisoj, rezultati pritet të regjistrohet zyrtarisht 3-0 në favor të skuadrës nga Strumica.

