Bërvenica të dielën zgjedh kryetarin e ri të komunës, sot votojnë të sëmurët dhe personat e pafuqishëm

Bërvenica të dielën zgjedh kryetarin e ri të komunës, sot votojnë të sëmurët dhe personat e pafuqishëm

Banorët e Komunës së Bërvenicës do t’u drejtohen nesër kutive të votimit për të zgjedhur kryetarin e ri të komunës, në kuadër të zgjedhjeve të parakohshme lokale, të cilat po mbahen pas vdekjes së ish-kryetarit, Jovica Ilievski, më 23 qershor 2026.

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Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ), sot do të votojnë 88 persona të sëmurë dhe të pafuqishëm.

Në garën për kreun e Komunës së Bërvenicës janë gjithsej gjashtë kandidatë, të cilët përfaqësojnë katër blloqe politike, ndërsa dy kandidatë garojnë si të pavarur.

Gjatë muajve të fundit, detyrën e ushtruesit të detyrës së kryetarit të komunës e ka ushtruar Robert Milosheski.

Vendvotimet do të hapen nesër në orën 07:00 dhe do të qëndrojnë të hapura deri në orën 19:00.

Sipas Listës Zgjedhore, të drejtë vote në dhjetë vendbanimet e Komunës së Bërvenicës kanë gjithsej 16.256 qytetarë. Prej tyre, 449 janë përkohësisht në punë jashtë vendit, ndërsa nëntë persona ndodhen në burg ose në paraburgim.

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