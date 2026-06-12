Bernardo Silva përfundon vizitat mjekësore te Real Madridi, ka pranuar edhe ulje të pagës
Mesfushori portugez, Bernardo Silva thuhet se është afër të kompletojë transferimin te Real Madridi si lojtar i lirë, pasi tashmë ka përfunduar testet mjekësore.
Pas marrëveshjeve të transferimit me Denzel Dumfries dhe Ibrahima Konate, Los Blancos janë gati të mbyllin edhe marrëveshjen e transferimit të Bernardo Silvas.
Sipas gazetarit të ESPN, Rodra, lojtari i lirë Bernardo Silva ka përfunduar testet mjekësore përpara transferimit të tij te Real Madridi.
Një marrëveshje e plotë është arritur midis të dyja palëve, me ish-yllin e Manchester City që pranon një ulje të ndjeshme të pagës për kontratën e tij dyvjeçare me një opsion për një vit tjetër.
Ndikimi i Jose Mourinhos ishte arsyeja kryesore pas përpjekjeve të përshpejtuara të Real Madridit për të përfunduar marrëveshjen pavarësisht interesit konkret nga Barcelona dhe Atletico Madrid.
Trajneri i ri i Real Madridit i bëri presion hierarkisë së klubit për nënshkrimin e Silvës, duke theksuar se 31-vjeçari do të ishte çelësi për projektin e tij.