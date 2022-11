Berisha: Shqipëria është shndërruar në epiqendër të organizatave kriminale në Europë

Kreu i Pratisë Demokratike, Sali Berisha ka mbajtur fjalën e tij në foltoren e Kuvendit.

Berisha bëri akuza të forta ndaj qeverisë, duke thënë se e kanë shndërruar Shqipërinë në një eksportues të frikshëm të krimit në Europë.

“Sot flitet këtu për integrimin europian. E vërteta është se ky proces në tërësinë e tij për normat, ligjet, standardet që zbaton në këtë vend duhet të sjellë gjithmonë më shumë Europë. Ka ndodhur ajo që është më e rënda. Për fat të keq, Shqipëria çdo ditë, çdo javë dhe muaj është shndërruar në një eksportues të frikshëm të krimit në Europë. Shqipëria e etiketuar nga DASH si epiqendër operacionale kriminale të Europës, Amerikës së Veriut, Jugut, po eksporton gjithnjë e më shumë drogë, krim, para të pista.

Ajo sot me indeksin më të lartë të ndërtimit në Europë, që tejkalon me 3 herë indeksin e ndërtimit në vendet nordike, është shndërruar me çmimet më të larta, e treta më e lartë në Europë për apartamentet. Është kthyer në vrimën e zezë të larjes së parave të pista në Europë. Emërimet që bëni kanë krimin dhe drogën si kriter themelor. Kjo është e vërteta. Integrimi nënkupton më shumë përgjegjshmëri përpara ligjit”, u shpreh Berisha.