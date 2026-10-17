Berisha: Rama të japë dorëheqjen, po çon vendin në konflikt civil
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mbajti konferencë për mediat sot më 17 tetor.
Komentoi protestën kundër qeverisë. Berisha u shpreh se sot ishte dita e mosbindjes civile të qytetarëve shqiptarë në katër anët e vendit.
“Respekt tepër i madh për ata qytetarë që kanë dalë në protesta. Edi Rama kërkon gjak, kërkon viktima. Rama në vend të zgjidhjes politike preferon konfliktin civil. I them Edi Ramës menjëherë jep dorëheqjen urgjentisht, mos ço Shqipërinë në konflikt civil, se do jesh ti viktima më kryesore e tij. Vepro në mënyrë demokratike. Rama është zhytur në krimet më të rënda të këtij vendi”, tha Berisha.
Më tej, u shpreh se të gjithë qytetarët duhet të solidarizohen me këtë protestë. Bëri thirrje që të gjithë të protestojnë në Tiranë.
“Sot iu bëj thirrje shqiptarëve kudo jetojnë që të mobilizohen me të gjithë potencialin e tyre për mosbindje civile. Këtij regjimi të urryer duhet t’i dridhet toka nën këmbë.
Qytetarët të vërshojnë drejt Tiranës, këtu është sheshi, ku fitorja do firmoset nga qytetarët shqiptarë. Dhe njëherë, thirrja ime është që të gjithë të jemi në këmbë, që t’ja japim ndëshkimin e merituar këtij regjimi të urryer për popullin shqiptar”, theksoi kryedemokrati.