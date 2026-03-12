Berisha: Qytetarët kërkojnë dorëheqjen e Ramës

Berisha: Qytetarët kërkojnë dorëheqjen e Ramës

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi para se të hynte në Parlament se qytetarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, pasi e shohin si zgjidhje të vetme për problemet në të cilat, sipas tij, është zhytur vendi.
Gjithashtu, Berisha nënvizoi se Edi Rama po mbyll dyert e Bashkimit Europian për Shqipërinë.

“Qytetarët kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës si zgjidhjen e vetme të kësaj situatë dramatike që po përjeton vendi. Nuk ka sot një kryeministër më të poshtëruar para botës dhe popullit të tij si Rama. I poshtëruar sepse po shkelmon ligjet dhe Kushtetutën për të mbrojtur vjedhjet e tij. Po mbyll dyert e BE-së për Shqipërinë”, tha kreu demokrat.

