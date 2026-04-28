Berisha për Osmanin: Me ditë që flaka i del nuk ka votë prej meje

Deputeti i AAK-së, Bekë Berisha ka kritikuar ashpër situatën në Kuvend para fillimit të seancës së sotme, duke thënë se procesi për zgjedhjen e Presidentit është i paqartë dhe pa rregull.

“Sot nuk e dim as pse jemi ardh… jemi në një situatë që nuk po vlen asgjë, nuk dihet çfarë bëhet”, ka deklaruar ai, duke shtuar se qëndrimet dhe propozimet po ndryshojnë brenda pak minutash.

Berisha ka thënë se procesi ka humbur drejtimin institucional.

“Nuk ka rëndësi çka thotë njeri në foltoren e Kuvendit… erdha me qëllimin me zgjedh një kandidat, opozita tha tre i ka, dhe kur erdhëm ishin dy gra të respektuara, pra ndryshun fjalët për 15 minuta”, ka shtuar ai për Klan Kosovën.
Ai gjithashtu ka kritikuar ashpër mënyrën e funksionimit të procesit dhe u shpreh se nuk ka votë për Vjosa Osmanin.
“Vjosa Osmanit, me ditë që flaka i del nuk ka votë prej meje, sepse ka qenë argate e Kurtit dhe kurrë hajrin s’ja kemi pa për asgjë dhe nuk e meriton me qenë presidente”, ka deklaruar Berisha.

Suedia paralajmëron për mungesë të mundshme të karburantit të aviacionit

Suedia paralajmëron për mungesë të mundshme të karburantit të aviacionit

Filipçe: Qeveria teknike nuk mund të shfuqizohet, do të përdorim të gjitha metodat demokratike

Filipçe: Qeveria teknike nuk mund të shfuqizohet, do të përdorim të gjitha metodat demokratike

MF: Deri tani janë plasuar mbi 227 milionë euro

MF: Deri tani janë plasuar mbi 227 milionë euro

Durmishi nga Kosova Finance Forum 2026: Besimi është themeli i zhvillimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor

Durmishi nga Kosova Finance Forum 2026: Besimi është themeli i zhvillimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor

LSDM: Buxheti po mbaron, deficiti për tre muaj është 408 milionë euro

LSDM: Buxheti po mbaron, deficiti për tre muaj është 408 milionë euro

Shtyhet seanca, punimet vazhdojnë në 14:00

Shtyhet seanca, punimet vazhdojnë në 14:00