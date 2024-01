Berisha: Basha është peng në kthetrat e Edi Ramës, do përfundojë me turp

Ish-kryeministri Sali Berisha është shprehur se kryedemokrati Lulzim Basha është peng në kthetrat e Edi Ramës.

Komentet Berisha i bëri para se të mbyllej në shtëpi, pasi u kthye nga SPAK, ku u mor në pyetje lidhur me çështjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani.

Berisha tha se Basha do e mbyllë me turp historinë e tij politike, ndërsa shtoi se me të në krye PD është më e fortë dhe do të shkojë drejt fitores.

“Sot aty gjeta një situatë të denjë për shpella mafie. Rama në një karrige, McGonigal ngjitur me të. Bajrat aty. Amant Josifi aty. I kishin rrethuar të gjithë kriminelët që ata bashkëpunojnë. I thash se unë jam në respekt të një parimi. Pastaj denoncova të gjitha aktet e tyre kriminale, antikushtetuese dhe antiligjore.

Denoncova Ramën që i përdor ata për të përjashtuar nga Parlamenti kundërshtarin kryesor politik. Denoncova refuzimin e provave që faktonin me ekspertizë se çdo qindarkë është e argumentuar. Rama ka marrë bashkë me Karlo Bolinon 1500 metër tokë të familjes Begeja, të dhuruar nga kjo familje për shkollë.

Denoncova vendimin e tyre për të mos më lejuar që unë të shkoja në Parlament. Vendimi është antikushtetues dhe iu garantoj se ata të ardhme nuk kanë. PD po bëhet më e fortë dhe me mua në krye do shkoj drejt fitores. Përsa i përket Bravës dhe rolit të tij në Reformën Zgjedhore, unë them se është një nga veprimet më të turpshme në 32 vite. Është peng në kthetrat e Edi Ramës”, tha Berisha.

