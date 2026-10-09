Beqiri: Më 26 tetor nisin punimet për sheshin e parë në Haraçinë
Haraçina do të bëhet me shesh për herë të parë. Më 26 tetor pritet të nisin punimet për ndërtimin e sheshit të ri në qendër të vendbanimit, një projekt që synon modernizimin dhe rregullimin e hapësirës publike.
Kryetari i Komunës së Haraçinës, Daut Beqiri, ka bërë të ditur se punimet do të fillojnë më 26 tetor, duke e cilësuar këtë projekt si një investim të rëndësishëm që do të ndryshojë pamjen e qendrës së Haraçinës.
Në kuadër të përgatitjeve për realizimin e projektit, është organizuar edhe një debat publik me qytetarët, ku janë diskutuar idetë, mendimet dhe sugjerimet e tyre lidhur me ndërtimin e sheshit të ri. Sipas Beqirit, përfshirja e qytetarëve ka qenë pjesë e rëndësishme e procesit të diskutimit për këtë projekt.
Përveç krijimit të një hapësire moderne dhe më të rregulluar, sheshi i ri pritet të ndikojë edhe në përmirësimin e qarkullimit në qendër të vendbanimit. Projekti parasheh gjithashtu një hapësirë përkujtimore në nder të dëshmorëve që dhanë jetën për vendin.
Me realizimin e këtij projekti, Haraçina synon të krijojë një qendër më funksionale dhe më të përshtatshme për qytetarët. Ndërtimi i sheshit të parë në vendbanim shënon një hap të rëndësishëm në zhvillimin dhe rregullimin e hapësirave publike të komunës.