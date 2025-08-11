Beqiri dhe Qaka: Jemi gati për sfidën e madhe ndaj Qarabag
Shkëndija e Tetovës, nesër do ta luaj ndeshjen e kthimit ndaj Qarabagut të Azerbejxhanit të vlefshme për raundin e tretë të eliminatoreve për Ligën e Kampionëve. Skuadra e Jeton Beqirit ka udhëtuar drejt tokës azere me synimin për të bërë një befasi tjetër në Europë, ku do të kërkojë që negativën nga 0:1 në Shkup ta kthejë në favorin e saj dhe të vazhdojë garat në kompeticionin e Ligës së Kampionëve.
Jeton Beqiri:
“Është shumë e rëndësishme që të kuptojmë se ne në këtë ndeshje nuk kemi situatën se çfarë do të humbim nga ndeshja e parë, për shkak se ne kemi humbur atë. Është e rëndësishme që të futemi në lojë dhe të provojmë gjithçka për gjithçka. Të jemi një skuadër e organizuar, skuadër e cila do të jetë agresive në sulm, normalisht edhe do të mbrohet mirë dhe është e rëndësishme që disa nga ato rastet e krijuara, të shënojmë dhe pastaj në futboll gjithçka është e mundur, unë kam shumë shpresë se do të bëjmë një paraqitje të mirë dhe shpresoj që ne të jemi skuadra që do të gëzohet në fund”.
“Mendoj që në ndeshjen e parë nuk e kishim freskinë e duhur fizike sa i përket skuadrës normalisht dhe në këtë aspekt ekipi i Qarabag ishte shumë më mirë, veçanarisht në pjesën e parë. Besoj që një nga faktorët që vendosën në ndeshjen e parë, ishte edhe goli i pranuar nga ana jonë, ishte një gol aksidental dhe pastaj ekipet e mira dijnë ti shfrytëzojnë rastet, ku patën edhe disa raste tjera për të na ndëshkuar, por edhe ne patëm rastet tona që nuk arritëm ti shfrytëzojmë”.
“Ne nuk u paraqitëm mirë në pjesën e parë në ndeshjen në Shkup. Besoj që edhe ajo që përmenda më herët, freskia fizike kishte ndikimin e vet, por e rëndësishme është që rezultati ende është aktiv dhe ne kemi shpresë se këtu do të luajmë më mirë, kemi shpresë se do të bëjmë një ndeshje të madhe dhe besoj që ne do të jemi ata që në disa momente do ta rrezikojmë Qarabag-un, për shkak se presioni psikologjik nuk do të jetë në anën tonë dhe ne do të tentojmë të fitojmë dhe normal të kualifikohemi”.
Kamer Qaka:
“Presim një ndeshje të vështirë, por kemi shpresa të mira për lojën. Do të bëjmë një ndeshje të fortë përballë një kundërshtari shumë të fortë dhe don Zoti me fitore”.
“Nuk kam asnjë lojtar të preferuar. Është një lojë ekipore dhe është skuadër shumë e fortë. Ne hyjmë në lojë për të fituar ndeshjen. Kështu mendojmë të gjithë lojtarët jo vetëm unë. Por, do të jetë shumë sfidë e vështirë, por ne do të shkojmë për rezultat pozitiv”.
Qarabag FK mbetet favorit ashtu si në ndeshjen e parë, teksa tashmë ka edhe një përparësi shtesë, pasi luan në shtëpi dhe pranë publikut vendas.
Dueli Qarabag – Shkëndija luhet nesër në Baku, duke nisur nga ora 18:00.