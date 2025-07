Benzinat lirohen, nafta shtrenjtohet

Nga sonte ulen çmimet me pakicë të benzinave EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 për 1.50 denarë/litër dhe të mazutit M-1 NS për 0.174 denarë/kilogram, ndërsa EURODIZEL (D-E V) do të rritet me 0.50 denarë/litër, vendosi Komisioni Rregullator i Energjetikës (KRRE).

Çmimet sipas vendimit të fundit të KRRE-së:

Nafta – 70,0 den/l

Benzina BS 98 – 76,0 den/l

Benzina BS 95 – 74,0 den/l

MARKETING