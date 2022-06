Benzinat do të lirohen, dizeli sërish shtrenjtohet

Nga mesnata do të ketë çmime të reja të derivateve të naftës. Kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetik, Marko Bislimovski tha se çmimet e benzinave do të lirohen për 1.5 denarë, ndërsa dizeli do të shtrenjtohet për 0.5 denarë.

Në bazë të vendimit të ri, një litër Eurosuper BS-95 do të kushtojë 111.5 denarë, ndërsa një litër Eurosuper BS-98 do të shitet për 113,5 denarë.

Një litër dizel do të kushtojë 110 denarë. /SHENJA/