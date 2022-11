Benzema rrezikon pjesëmarrjen në Kupën e Botës, lëndohet dhe lëshon stërvitjen e Francës

Karim Benzema thuhet se u largua nga stërvitja e fundit e Francës shkaku i një dëmtimi, duke vënë në rrezik pjesëmarrjen e tij në Kupën e Botës në prag të turneut.

Sulmuesi i Real Madridit thuhet se përfundoi stërvitjen e së shtunës më herët se grupi, duke e hedhur në pasiguri pjesëmarrjen e tij në Kupën e Botës “Katar 2022”.

Sipas gazetave L’Equipe dhe RMC Sport, sesioni ishte i pari i tij me ekipin që nga mbërritja në Katar dhe shpresat e tij për të luajtur në turne kanë pësuar një goditje pasi seanca e tij ishte reduktuar shumë.

Serioziteti i dëmtimit aktualisht nuk dihet, por L’Equipe sugjeron se sulmuesi patjetër do të humbasë ndeshjen hapëse të kombëtares së tij kundër Australisë më 22 nëntor.

Didier Deschamps ka të drejtë të thërrasë një zëvendësues për Benzeman deri një ditë para ndeshjes së tyre të parë të së martës, por pritet që kjo të jetë vetëm zgjidhja e fundit.

Francës tashmë i mungojnë shërbimet e Paul Pogba, N’Golo Kante dhe Christopher Nkunku për shkak të dëmtimeve, dhe kjo vetëm do ta dobësonte më tej skuadrën e tyre.

Ka frikë se ai mund të humbasë të gjithë turneun, një zhgënjim i madh për të, kombin e tij dhe të gjithë tifozët e futbollit.

Sulmuesi do t’i nënshtrohet testeve në orët në vijim për të përcaktuar shkallën e dëmtimit. Pritet që atij t’i jepet çdo mundësi për të dëshmuar aftësitë e tij, siç do të pritej nëse do të kurorëzoheshit së fundmi lojtari më i mirë në botë.