Benzema mungon në ndeshjen e fundit, e ardhmja e tij te në pikëpyetje

Situata e Karim Benzemas te Al-Ittihad vazhdon të jetë e paqartë pas mungesës së tij në ndeshjen e fundit të ekipit.

Sulmuesi francez dyshohet të ketë pasur mosmarrëveshje me klubin për kushtet e rinovimit të kontratës, duke përfshirë një ulje të mundshme të pagës.

Trajneri Sérgio Conceição shmangu komentet për këtë çështje, duke i lënë vend drejtuesve të klubit.

Megjithatë, ai lavdëroi Benzeman si një profesionist shembullor.

E ardhmja e sulmuesit te Al-Ittihad mbetet në dyshim, ndërsa nuk dihet nëse ai do të rikthehet në fushë apo do të largohet nga klubi.

