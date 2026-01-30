Benzema mungon në ndeshjen e fundit, e ardhmja e tij te në pikëpyetje
Situata e Karim Benzemas te Al-Ittihad vazhdon të jetë e paqartë pas mungesës së tij në ndeshjen e fundit të ekipit.
Sulmuesi francez dyshohet të ketë pasur mosmarrëveshje me klubin për kushtet e rinovimit të kontratës, duke përfshirë një ulje të mundshme të pagës.
Trajneri Sérgio Conceição shmangu komentet për këtë çështje, duke i lënë vend drejtuesve të klubit.
Megjithatë, ai lavdëroi Benzeman si një profesionist shembullor.
E ardhmja e sulmuesit te Al-Ittihad mbetet në dyshim, ndërsa nuk dihet nëse ai do të rikthehet në fushë apo do të largohet nga klubi.