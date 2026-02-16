Benfica/ Mourinho nuk i “trembet” Realit: S’na duhet mrekulli për t’u kualifikuar, mund të fitojmë
Trajneri i Benfica, Jose Mourinho, u shpreh optimist para ndeshjes së Play Off të Champions ndaj Real Madrid.
Kur ishte hera e fundit që folët me Florentinon?
Herën e fundit ishte kur nënshkrova me Benfikën. Ai më tha se ishte shumë i lumtur sepse kisha nënshkruar për një klub të shkëlqyer. Ai nuk ishte në ndeshjen e mëparshme; shpresoj se do të jetë këtu nesër dhe unë mund të flas me të. Jemi miq të mirë.
Çfarë prisni nga Real Madridi? A mund të konfirmoni praninë e Auersnes dhe Dediç?
Mund të konfirmoj disponueshmërinë e të dyve. Nesër në mëngjes ka stërvitje dhe meqë ka të tillë, gjithmonë ka vend për të papritura. Por, bazuar në dje dhe sot, do të thosha se të dy janë të disponueshëm. Real Madridi që pres nesër është Real Madridi që është pretendenti kryesor për të fituar Ligën e Kampionëve. Natyrisht, pres një kundërshtar të ngjashëm me atë që u përballëm në Lisbonë, ku trajneri arriti të kuptonte disa gjëra, të modifikonte strukturën e ekipit dhe të kalonte nga një situatë e vështirë, nga një humbje e papritur dhe e madhe, në tre fitore radhazi në kampionat.
Si ndiheni kur dëgjoni njerëz nga Madridi të flasin me respekt për ju?
I dhashë gjithçka që kisha Real Madridit. Bëra gjëra mirë dhe gjëra keq, por dhashë gjithçka. Kur një profesionist jep gjithçka, një lidhje është për jetë. Ndjesia ime pas këtyre 12 viteve me tifozët e Madridit është e njëjtë me timen: ata më respektojnë dhe më vlerësojnë shumë. Është fantastike për mua. Nuk dua të nxis histori që nuk ekzistojnë. Kam edhe një vit në kontratën time me Benfikën; është e veçantë sepse është një periudhë zgjedhjesh dhe ne donim të mbronim një president të ri. Ka një klauzolë të lehtë për t’u thyer. Nuk kam asgjë kundër Real Madridit. Do të doja shumë ta eliminoja Real Madridin, por gjithashtu do të doja që Arbeloa të fitonte La Ligën dhe të qëndronte në Real Madrid për shumë vite, sepse ai ka shumë talent. Ai është një madrilen i vërtetë dhe ka shumë personalitet.
A do të ishte eliminimi i Real Madridit pothuajse një mrekulli?
Nuk mendoj se Benfikës i duhet një mrekulli për të eliminuar Real Madridin. Mendoj se Benfika duhet të jetë në formën e saj më të mirë. Nuk po them as lart, dua të them kulmin, pothuajse duke arritur përsosmërinë, e cila nuk ekziston. Por jo një mrekulli. Natyrisht, Real Madridi është Real Madrid: historia, njohuritë, ambicia… E vetmja gjë e krahasueshme është se janë dy klube gjigante. Përtej kësaj, nuk ka asgjë më shumë. Por futbolli ka këtë fuqi dhe ne mund të fitojmë.
Çfarë prisni javën tjetër në “Bernabeu”?
Pritjen. Shpresoj që të më harrojnë dhe të përqendrohen në ndihmën e Real Madridit të tyre për t’u kualifikuar. Ky është objektivi i ekipit dhe i tifozëve: të eliminojnë Benfikën dhe të fitojnë Ligën e Kampionëve. Do të arrij atje dhe ata do të harrojnë se jam unë. Ndeshja e nesërme do të jetë ndryshe nga ndeshja e grupit. E analizova ndeshjen e fundit, por e hodha poshtë sepse në ndeshjet e fundit, Madridi ka luajtur taktikisht ndryshe. Nuk dua që ekipi im të luajë ashtu siç dëshiron Madridi. Ne duhet të luajmë ashtu siç dua unë.
Çfarë do të thotë që lojtarët e Benfikës tashmë e dinë si ta mposhtin Real Madridin?
Nëse mposhtja e Real Madridit një herë është shumë e vështirë, mposhtja e tyre dy herë është shumë më e vështirë. Të fitosh tre herë, ose edhe në një ndeshje eliminimi, është edhe më e vështirë. Edhe më e rëndësishme është motivimi i tyre për të fituar Ligën e Kampionëve, jo për të eliminuar Benfikën. Ky është objektivi i tyre. Dhe kjo është forca e tyre më e madhe për këtë ndeshje. Nga ana jonë, ne fituam dhe e dimë pse. Por, nga ana tjetër, ne e dimë se ndeshja nuk do të përsëritet dhe se ata kanë evoluar ndjeshëm si ekip në një kohë të shkurtër. Ajo që kërkova nga lojtarët ishte të luanin me entuziazmin e atyre që meritojnë të jenë këtu. Ata meritojnë të jenë këtu. Ndoshta është më mirë të jemi këtu kundër Real Madridit të madh sesa kundër një ekipi të nivelit më të ulët. Do ta shijojmë ndeshjen e nesërme; shpresojmë për një rezultat që na lë me një ndjesi të mirë. Do të shkojmë në Madrid për të garuar për kualifikim dhe po shkojmë me gëzim.
Çfarë do të kujtoni nga koha juaj te Real Madrid?
Nuk do të ndryshoja asgjë sepse nuk mund të ndryshoj asgjë tani. Jam i lumtur që dhashë gjithçka. Nuk ka rëndësi nëse bën gabime, pasi ke dhënë gjithçka. Kjo është ajo që u them lojtarëve të mi. Nëse dështoni, është në rregull, keni provuar gjithçka. Jam i lumtur me veten time.
Si mund ta ndalni një lojtar si Vinicius?
Nuk duhet të jemi pesimistë. Kemi dy mundësi. Duhet të punojmë si ekip për ta ndaluar. Lojtarët që po kthehen nga lëndimet nuk po marrin minuta dhe do të kishte qenë më mirë nëse do të kishin luajtur këtë fundjavë. Të luash kundër Real Madridit është motivim i mjaftueshëm.
A mendoni se “Décima” (trofeu i 10 i Ligës së Kampioneve) është gjithashtu pjesë e juaja?
Duhet të jem një nga të paktët trajnerë të Real Madridit që largohen pa u shkarkuar. Kur largohesh me dëshirën tënde, nuk ke asgjë për të pasur zili ndaj të tjerëve. U largova me një ndërgjegje të pastër. Nuk do ta harroj kurrë atë që më tha presidenti kur u largova: ‘Tani vjen pjesa e lehtë, pjesa e vështirë ka mbaruar’. Familja ime është gjëja më e rëndësishme për mua dhe kjo ishte gjëja më e mirë. Ishte gjithashtu gjëja më e mirë për Real Madridin. Tre vite të vështira, intensive dhe të dhunshme. Gjithçka që Real Madridi ka bërë që atëherë më ka sjellë vetëm gëzim. Nuk ndihem sikur jam pjesë e ndonjë gjëje, merita u takon atyre që ishin atje. “Estádio da Luz” është një stadium gëzimi për Real Madridin. Humbi, por nuk u eliminua; këtu fituan një Ligë Kampionesh.
A mund t’i thuash jo Real Madridit?
“Po, mundesh.”