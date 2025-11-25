Benfica fiton në Amsterdam, humbje tronditëse e Galatasarayt në Stamboll
Në orën 18:45 u zhvilluan dy ndeshje të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve, ku u regjistruan dy fitore të ekipeve mysafire.
Në Amsterdam u pa përballja mes ish-kampionëve të Ecropës, Ajaxit dhe Benficës. Në fund, portugezët triumfuan me rezultatin 2-0, duke thyer serinë e keqe prej katër humbjesh radhazi në Ligën e Kampionëve këtë sezon dhe duke shënuar fitoren e parë.
Vetëm gjashtë minuta pas fillimit të ndeshjes, mysafirët kaluan në avantazh. Dahl shfrytëzoi një devijim të topit dhe shënoi në rrjetën e majtë të portierit Jaros.
Golin përfundimtar për 2-0 e shënoi Barreiro në minutën e 90-të, duke vulosur fitoren e madhe të Benficas dhe duke i dhënë ekipit portugez triumfin e parë këtë sezon.
Në ndeshjen tjetër të zhvilluar në të njëjtën orë, Royale Union arriti një fitore befasuese 1-0 ndaj Galatasarayt në Stamboll.
Skuadra turke konsiderohej favorite e madhe përpara këtij takimi, sidomos pasi kishte regjistruar tre fitore më parë në Ligën e Kampionëve këtë sezon. Goli i vetëm u shënua në minutën e 57-të nga David pas asistit të Zorgane.
Galatasaray është në vendin e 9-të me po aq pikë, ndërsa Royale Union ndodhet në vendin e 18-të me gjashtë pikë. Benfica ndodhet në vendin e 29-të, ndërsa Ajaxi mbetet i fundit pa pikë.