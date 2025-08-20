Ben-Gvir përdor fotot e shkatërrimit në Gaza për t’i torturuar të burgosurit palestinezë

Ben-Gvir përdor fotot e shkatërrimit në Gaza për t’i torturuar të burgosurit palestinezë

Ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë i Izraelit, Itamar Ben-Gvir, i detyroi të burgosurit palestinezë në burgjet izraelite të shohin shkatërrimin masiv të shkaktuar nga ushtria izraelite në Rripin e Gazës si një masë ndëshkuese.

“Kjo është ajo që të burgosurit duhet të shohin çdo ditë”, tha Ben-Gvir, duke treguar imazhet e shkatërrimit që varen në muret e një burgu izraelit, sipas videove që qarkullojnë në internet.

Izraeli ka vrarë të paktën 62.100 palestinezë në sulmet brutale në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me urinë.

“Shpresoj që të gjithë t’i shohin shtëpitë e tyre këtu”, tha Ben-Gvir.

Kohëve të fundit, një video tjetër u bë publike duke treguar ministrin Ben-Gvir duke kërcënuar udhëheqësin e lartë të Fatahut, Marwan Barghouti, brenda burgut Ramon, i cili është burgosur që nga viti 2002 për rolin e tij të dyshuar në sulmet gjatë Intifadës së Dytë.

Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, e quajti videon “shqetësuese” dhe theksoi se të gjithë të burgosurit duhet të trajtohen “në një mënyrë që i përmbahet ligjit ndërkombëtar dhe që respekton dinjitetin e tyre”.

Sipas Shoqatës Palestineze të të Burgosurve, Izraeli ka burgosur mbi 10.800 palestinezë që nga fillimi i gushtit. Kjo përfshin 49 gra, 450 fëmijë dhe 2.378 persona të etiketuar si “luftëtarë të paligjshëm”.

Shifra përjashton të paraburgosurit e mbajtur në kampet ushtarake izraelite, si dhe të burgosurit nga Libani dhe Siria.

Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.

MARKETING

Të ngjajshme

Letër urimi nga Ambasadori Ulusoy për Sejid Emin, kryeredaktorin e TIMEBALKAN

Letër urimi nga Ambasadori Ulusoy për Sejid Emin, kryeredaktorin e TIMEBALKAN

Dështoi të zgjidhet Kryetare e Kuvendit, Donika Gërvalla reagon me fjalët e babit të saj

Dështoi të zgjidhet Kryetare e Kuvendit, Donika Gërvalla reagon me fjalët e babit të saj

CNN: Moska po zvogëlon peshën e negociatave, Putin nuk dëshiron të ulet me Zelenskyn

CNN: Moska po zvogëlon peshën e negociatave, Putin nuk dëshiron të ulet me Zelenskyn

Limani: Zgjerohet bulevardi “Vëllezërit Gjinoski” në katër korsi, hapen edhe katër rrugë të reja

Limani: Zgjerohet bulevardi “Vëllezërit Gjinoski” në katër korsi, hapen edhe katër rrugë të reja

MSH: Digjitaizimi i plotë i sistemit shëndetësor do t’i eliminojë abuzimet me ndërhyrjet mjekësore

MSH: Digjitaizimi i plotë i sistemit shëndetësor do t’i eliminojë abuzimet me ndërhyrjet mjekësore

(VIDEO) KSHZ: Ka filluar afati për dorëzim të emrave dhe listave

(VIDEO) KSHZ: Ka filluar afati për dorëzim të emrave dhe listave