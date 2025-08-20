Ben-Gvir përdor fotot e shkatërrimit në Gaza për t’i torturuar të burgosurit palestinezë
Ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë i Izraelit, Itamar Ben-Gvir, i detyroi të burgosurit palestinezë në burgjet izraelite të shohin shkatërrimin masiv të shkaktuar nga ushtria izraelite në Rripin e Gazës si një masë ndëshkuese.
“Kjo është ajo që të burgosurit duhet të shohin çdo ditë”, tha Ben-Gvir, duke treguar imazhet e shkatërrimit që varen në muret e një burgu izraelit, sipas videove që qarkullojnë në internet.
Izraeli ka vrarë të paktën 62.100 palestinezë në sulmet brutale në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me urinë.
“Shpresoj që të gjithë t’i shohin shtëpitë e tyre këtu”, tha Ben-Gvir.
Kohëve të fundit, një video tjetër u bë publike duke treguar ministrin Ben-Gvir duke kërcënuar udhëheqësin e lartë të Fatahut, Marwan Barghouti, brenda burgut Ramon, i cili është burgosur që nga viti 2002 për rolin e tij të dyshuar në sulmet gjatë Intifadës së Dytë.
Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, e quajti videon “shqetësuese” dhe theksoi se të gjithë të burgosurit duhet të trajtohen “në një mënyrë që i përmbahet ligjit ndërkombëtar dhe që respekton dinjitetin e tyre”.
Sipas Shoqatës Palestineze të të Burgosurve, Izraeli ka burgosur mbi 10.800 palestinezë që nga fillimi i gushtit. Kjo përfshin 49 gra, 450 fëmijë dhe 2.378 persona të etiketuar si “luftëtarë të paligjshëm”.
Shifra përjashton të paraburgosurit e mbajtur në kampet ushtarake izraelite, si dhe të burgosurit nga Libani dhe Siria.
Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.