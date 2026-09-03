Ben-Gvir i Izraelit planifikon zhvendosjen e 1,86 milion palestinezëve nga Gaza brenda 7 vjetësh
Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare dhe udhëheqësi i partisë së ekstremit të djathtë Fuqia Hebraike, Itamar Ben-Gvir, ka përgatitur një plan për zhvendosjen e rreth 1,86 milion palestinezëve nga Rripi i Gazës brenda shtatë vjetësh, të cilin planifikon ta prezantojë sor si pjesë të fushatës së tij zgjedhore, transmeton Anadolu.
Sipas të përditshmes izraelite Yedioth Ahronoth, Ben-Gvir do t’i prezantojë publikut një plan të quajtur “Shkëputja 710”, i bazuar në atë që përshkruhet si “migrim vullnetar” nga Gaza.
Në raport thuhet se plani synon që 250.000 palestinezë të largohen nga Gaza gjatë vitit të parë, 1,11 milion brenda tre vjetësh dhe rreth 1,86 milion brenda shtatë vjetësh.
Raportoi gjithashtu tha se Ben-Gvir planifikon ta bëjë nismën pjesë qendrore të fushatës së tij zgjedhore pasi “ka punuar për të prej muajsh”.
Më tej, thuhet se partia e tij Fuqia Hebraike gjithashtu planifikon ta bëjë miratimin e nismës një kërkesë kyçe në çdo negociatë për t’iu bashkuar qeverisë së ardhshme të Izraelit.
Plani përfshin sigurimin e një vendi destinacioni për çdo individ ose familje që largohet nga Gaza, së bashku me status ligjor, dokumentacion, viza, financim të udhëtimit dhe strehim fillestar.
Sipas raportit, ai gjithashtu përfshin trajnim profesional, ndihmë për punësim dhe mbështetje deri në 24 muaj.
Plani, thotë raporti, bazohet në 12 parime, përfshirë atë që e quan “largim vullnetar” dhe kërkesën që “askush të mos largohet pa pasur një vend të gatshëm për ta pranuar dhe për t’i siguruar status të rregulluar ligjor”.
Plani propozon më tej “pagesa” për vendet dhe subjektet e përfshira në pranimin e personave që largohen nga Gaza, bazuar në “performancën e tyre, verifikimin individual të sigurisë dhe objektivat vjetore të zbatimit”.
Ai gjithashtu kërkon “raporte mujore për numrin e aplikimeve, miratimeve dhe largimeve”, si dhe për “kostot dhe shkallën e integrimit të personave që largohen në vendet e tyre të destinacionit”.
Në raport theksohet se për krijimin dhe nisjen e planit do të kërkohej një investim fillestar izraelit prej 10 miliardë shekelësh (3,1 miliardë dollarë).
Plani parashikon gjithashtu një kornizë financimi izraelit deri në 50 miliardë shekelë (15,6 miliardë dollarë), në varësi të pjesëmarrjes ndërkombëtare dhe marrëveshjeve me vendet e destinacionit.
Aktualisht, në Rripin e Gazës jetojnë më shumë se 2,2 milion palestinezë.
Zgjedhjet e përgjithshme në Izrael janë planifikuar të mbahen më 27 tetor. Qeveria aktuale përshkruhet si më e djathta në historinë e Izraelit.
Izraeli nisi gjenocidin e tij në Gaza më 8 tetor të vitit 2023. Ofensiva vazhdoi për dy vjet, duke shkaktuar shkatërrime të mëdha, ndërsa shkeljet izraelite kanë vazhduar pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025.