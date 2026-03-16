Bellingham udhëton me skuadrën e Real Madridit për t’u përballur me Man Cityn
Mesfushori anglez Jude Bellingham ka udhëtuar me skuadrën e Real Madridit për ndeshjen e kthimit të fazës së 1/8-së së finales në Ligën e Kampionëve kundër Manchester City, e cila zhvillohet të martën në stadiumin ‘Etihad Stadium’.
Mesfushori i Anglisë ka qenë jashtë fushave që nga shkurti për shkak të një dëmtimi në muskujt e kofshës (hamstring), të pësuar në një ndeshje të La Liga.
Ai ende nuk është rikthyer plotësisht në stërvitjet me grupin dhe vazhdon të jetë në fazën e rikuperimit, çka do të thotë se nuk është ende 100% i gatshëm.
Stafi i Real Madridit pritet të bëjë një vlerësim përfundimtar të gjendjes së tij gjatë seancës stërvitore të pasdites në Mançester.
Bellingham është përfshirë në listën e lojtarëve që kanë udhëtuar kryesisht si masë paraprake, ndërsa aktivizimi i tij në ndeshje ndoshta vetëm nga stoli mbetet pak i mundshëm.
Megjithatë, Real Madridi hyn në këtë përballje me një epërsi të konsiderueshme 3-0 nga ndeshja e parë në ‘Santiago Bernabeu Stadium’, ku Federico Valverde realizoi një het-trik.
Kjo i jep trajnerit mundësinë të tregojë kujdes me rikthimin e Bellinghamit, ndërsa prania e tij me skuadrën shton alternativat në mesfushë mes problemeve të tjera me dëmtime.