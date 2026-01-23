Belgjika vendos embargo armësh ndaj Izraelit
Belgjika ka ndaluar avionët që transportojnë armë dhe pajisje ushtarake drejt Izraelit të përdorin hapësirën ajrore të vendit ose të bëjnë ndalesa teknike, konfirmoi Ministria e Punëve të Jashtme për Anadolu të premten.
Sipas burimeve nga ministria, masa ka hyrë në fuqi të enjten.
Vendimi, i iniciuar nga ministri i Jashtëm Maxime Prevot, kërkon që palët përkatëse të raportojnë tek zyrtarët belg detajet e transportit të fluturimeve që bartin pajisje ushtarake për Izraelin, raportoi gazeta e përditshme Le Soir.
Embargo synon të parandalojë transportin e armëve dhe mallrave ushtarake drejt Izraelit, thuhet në gazetë.
Vendimi gjithashtu mbyll boshllëqet ligjore që më parë lejonin transportin “pa ndalesa”, ku ngarkesa nuk shkarkohej gjatë ndalesave teknike.
Inspektimet do të kryhen nga autoritetet doganore dhe Shërbimi Federal Publik për Mobilitetin dhe Transportin (SPF Transport).
Në Belgjikë, licencat për eksportin e armëve bien nën autoritetin e qeverive rajonale, ndërsa transporti dhe transiti i armëve menaxhohet në nivel federal, që do të thotë se embargoja federale mund të parandalojë në mënyrë efektive përdorimin e licencave rajonale për eksport.
“Belgjika ka detyrimin të bëjë gjithçka të mundur për të mos kontribuuar në këtë situatë… Belgjika po siguron që të respektojë detyrimet e saj sipas ligjit ndërkombëtar dhe po dërgon një sinjal të qartë në nivelet evropiane dhe ndërkombëtare”, ka thënë Prevot më parë mbi këtë çështje.
Lufta gjenocidiale e Izraelit në Gaza që filloi në tetor 2023 dhe zgjati dy vite ka vrarë më shumë se 71.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 171.000, shumica gra dhe fëmijë, duke shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor, Izraeli ka vrarë 483 palestinezë dhe ka plagosur 1.287, duke kufizuar ndjeshëm hyrjen e ushqimeve, materialeve për strehim dhe furnizimeve mjekësore në Gaza, ku jetojnë 2,4 milion palestinezë në kushte të rënda.