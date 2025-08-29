Belgjika: Vendimi i SHBA-së për të refuzuar vizat për përfaqësuesit palestinezë, “goditje ndaj diplomacisë”
Ministri i Jashtëm belg shprehu keqardhje për vendimin e SHBA-së për të revokuar vizat për përfaqësuesit palestinezë përpara Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, duke e etiketuar këtë veprim si “goditje ndaj diplomacisë”, transmeton Anadolu.
“Në një moment kur ka një vrull të ripërtërirë drejt një zgjidhjeje me dy shtete… pengimi i zërit palestinez nuk është vetëm i padrejtë, por është edhe kundërproduktiv”, tha Maxime Prevot në platformën sociale të kompanisë amerikane X.
Ai theksoi se OKB-ja duhet të mbetet një vend ku të gjithë popujt mund të dëgjohen, “veçanërisht ata, e ardhmja e të cilëve varet nga dialogu”.
“Përjashtimi i përfaqësuesve palestinezë minon vetë parimet e multilateralizmit dhe të drejtës ndërkombëtare”, tha Prevot, duke shtuar se rruga drejt paqes kërkon “më shumë dialog, jo më pak”.
Vendimi i SHBA-së për të mohuar dhe revokuar vizat për zyrtarët palestinezë dhe për t’i ndaluar ata të marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së muajin e ardhshëm në New York vjen në një kohë kur disa vende perëndimore përgatiten të njohin një shtet palestinez.
“Në përputhje me ligjin amerikan, Sekretari i Shtetit Marco Rubio po mohon dhe revokon vizat për anëtarët e Organizatës për Çlirimin e Palestinës (PLO) dhe Autoritetit Palestinez (PA) përpara Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që do të mbahet së shpejti”, tha Departamenti i Shtetit në një deklaratë të premten.