Belgjika: Vendimi i SHBA-së për të refuzuar vizat për përfaqësuesit palestinezë, “goditje ndaj diplomacisë”

Ministri i Jashtëm belg shprehu keqardhje për vendimin e SHBA-së për të revokuar vizat për përfaqësuesit palestinezë përpara Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, duke e etiketuar këtë veprim si “goditje ndaj diplomacisë”, transmeton Anadolu.

“Në një moment kur ka një vrull të ripërtërirë drejt një zgjidhjeje me dy shtete… pengimi i zërit palestinez nuk është vetëm i padrejtë, por është edhe kundërproduktiv”, tha Maxime Prevot në platformën sociale të kompanisë amerikane X.

Ai theksoi se OKB-ja duhet të mbetet një vend ku të gjithë popujt mund të dëgjohen, “veçanërisht ata, e ardhmja e të cilëve varet nga dialogu”.

“Përjashtimi i përfaqësuesve palestinezë minon vetë parimet e multilateralizmit dhe të drejtës ndërkombëtare”, tha Prevot, duke shtuar se rruga drejt paqes kërkon “më shumë dialog, jo më pak”.

Vendimi i SHBA-së për të mohuar dhe revokuar vizat për zyrtarët palestinezë dhe për t’i ndaluar ata të marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së muajin e ardhshëm në New York vjen në një kohë kur disa vende perëndimore përgatiten të njohin një shtet palestinez.

“Në përputhje me ligjin amerikan, Sekretari i Shtetit Marco Rubio po mohon dhe revokon vizat për anëtarët e Organizatës për Çlirimin e Palestinës (PLO) dhe Autoritetit Palestinez (PA) përpara Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që do të mbahet së shpejti”, tha Departamenti i Shtetit në një deklaratë të premten.

