Belgjika thërret ambasadorin izraelit për sulmin ndaj flotës për në Gaza
Belgjika thirri ambasadorin e Izraelit për të kërkuar shpjegim për forcat izraelite që sulmuan dhe ndaluan anijet nga flotilja e ndihmës për Gazën “Sumud”, ku ndodheshin shtatë qytetarë belgë, njoftoi ministri i Jashtëm Maxime Prevot, transmeton Anadolu.
“Jemi në kontakt me përfaqësuesit e flotiljes, prej disa ditësh. Në të gjitha anijet kanë hipur forca izraelite”, tha Prevot në rrjetin social amerikan X.
Ai konfirmoi se shtatë shtetas belgë, së bashku me një shtetas luksemburgas, ishin në bord.
“Rrjeti ynë diplomatik ishte i përgatitur dhe i mobilizuar që nga momentet e para për të ofruar ndihmë konsullore për bashkatdhetarët tanë dhe shtetasin luksemburgas sa më shpejt dhe në mënyrë efektive të jetë e mundur. Siguria dhe shëndeti i tyre, si dhe mundësia e një kthimi të shpejtë, janë prioritetet tona”, tha ai.
Belgët po transportohen në portin izraelit të Ashdodit përpara se të vendosen në një qendër paraburgimi, ku do të marrin ndihmë konsullore “sa më shpejt të jetë e mundur”, shtoi Prevot.
Ai tha se ka thirrur ambasadorin e Izraelit, i cili ishte paralajmëruar më parë se “nuk do të ishte në asnjë rast e pranueshme që qytetarët tanë të asimilohen me terroristët”, për të kërkuar shpjegime mbi veprimin e Izraelit.
Ai vuri në dukje se ndërhyrja, “me sa duket në ujërat ndërkombëtare”, është subjekt i “kontestimit serioz”.
Prevot gjithashtu kërkoi kujdes për pjesëmarrësit e flotiljes “Thousand Madleens”, e cila ende po lundron drejt Gazës.
“Për fat të keq, nuk ka gjasa që marrja e rreziqeve të tilla të zhbllokojë bllokadën e papranueshme humanitare të vendosur në Gaza”, tha ai.
“Rrugët diplomatike, duke përfshirë sanksionet kundër Izraelit, të tilla si ato sapo të miratuara nga qeveria jonë, duhet të mundësojnë një evolucion më efektiv të aksesit humanitar”.