Belgjika “shkatërron” Poloninë, Holanda merr fitore dramatike ndaj Uellsit

Kanë përfunduar ndeshjet e mbrëmjes së sotme në Ligën e Kombeve.

Belgjika ka triumfuar me rezultat të thellë ndaj Polonisë, me ndeshjen që përfundoi me rezultat 6 me 1.

Lewandowski shënoi fillimisht për epërsinë e polakëve, por që belgët më pas e rikthyen rezultatin totalisht në pronësi të tyre.

Holanda triumfoi ndaj Uellsit, me ndeshjen që ishte shumë dramatike. “Tulipanët” e kishin avantazhin deri në minutat shtesë, por që në fund të takimet u barazuan shifrat në 1 me 1. Megjithatë, një gol në minutën e 94-të i dha fitoren kombëtares portokalli.

Këto janë të gjitha rezultatet e mbrëmjes së sotme: