Belgjika planifikon dërgimin e ushtrisë në Bruksel për të luftuar bandat e drogës
Ministri i Sigurisë dhe Brendshëm Bernard Quintin po shtyn përpara dërgimin e ushtrisë në rrugët e Brukselit për të luftuar dhunën që lidhet me drogën, dhe duket se zbatimi i këtij plani po afrohet, shkruan Politico.
Në një intervistë për De Standardaard, Quintin tha se ushtria duhet të mbrojë integritetin e territorit.
“Zakonisht ushtarët e bëjnë këtë në kufijtë tanë ose shumë përtej tyre. Por lufta kundër bandave të drogës bie gjithashtu nën mbrojtjen e territorit tonë”, tha ai.
Brukseli po përballet me një valë incidentesh të armatosura që lidhen me drogën. Prokurori i Brukselit Julien Moinil dënoi përshkallëzimin e dhunës muajin e kaluar, duke deklaruar se 57 të shtëna janë regjistruar këtë vit, përfshirë 20 gjatë verës.
Moinil, i cili vetë është nën mbrojtjen e policisë për shkak të kërcënimeve nga trafikantët e drogës, më parë kërkoi 10 milionë euro për të forcuar sigurinë, por pretendon se autoritetet nuk i dhanë fondet e nevojshme.
Ai paralajmëroi qytetarët se kushdo në Bruksel mund të goditet nga një plumb i humbur.
Përpara negociatave për buxhetin, ministrja e Drejtësisë Annelies Verlinden po kërkon një miliard euro shtesë për departamentin e saj.
Quintin, vetë me origjinë nga Brukseli, e quajti situatën e sigurisë në qytetin e tij të lindjes “katastrofike” në një intervistë me Politico në maj, duke kritikuar arrogancën e trafikantëve të drogës.
“Tani jemi pothuajse në një situatë ku një djalë shfaqet, hap karrigen e tij, vendos tavolinën e kafesë dhe çadrën e tij”, përshkroi ai me gjallëri se si duken shitjet e drogës në Bruksel.
Sipas planit të ri, ushtarët do të vepronin në ekipe të përziera, duke patrulluar së bashku me policinë, shpjegoi Quintin për De Standardaard.
Operacionet do të përqendrohen në stacionet e metrosë dhe lagje specifike, siç është Peterbos në komunën Anderlecht, raporton KosovaPress.
Quintin theksoi se vendimi politik për përfshirjen e ushtrisë është marrë tashmë, por detajet ende po përpunohen, me të që mbështet zbatimin “sa më shpejt të jetë e mundur”.
Ministri i Mbrojtjes Theo Francken konfirmoi në rrjetin social X se kuadri ligjor është gati.
Propozimi i Quintin është pjesë e një plani më të gjerë për “qytetet e mëdha” që, ndër të tjera, përfshin mbikëqyrje të shtuar me video, dhe përveç Brukselit, përfshin edhe qytetet Antwerp, Ghent, Liège, Charlero dhe Mons.
Përpjekjet për të goditur krimin e drogës po ndodhin në hijen e paralizës së zgjatur politike në Bruksel, ku një qeveri ende nuk është formuar pas zgjedhjeve të mbajtura në qershor 2024.