Belgjika “hesht” Trumpin, turpëron SHBA-në dhe kap çerekfinalet
Belgjika kaloi në avantazh që në minutën e 9-të me Charles De Ketelaere, i cili përfitoi nga një top i mbetur në zonë dhe nuk fali. Pak më pas, belgët humbën Amadou Onana për shkak të një dëmtimi në gju, por kjo nuk ua prishi ritmin.
SHBA-ja barazoi në minutën e 31-të me Malik Tillman, pas një goditjeje dënimi që u devijua në mur dhe mashtroi Thibaut Courtois. Megjithatë, reagimi belg ishte i menjëhershëm. Vetëm dy minuta më vonë, Leandro Trossard harkoi saktë në zonë dhe De Ketelaere realizoi golin e dytë personal për 2-1.
Në pjesën e dytë, një gabim i rëndë i portierit Matthew Freese vendosi praktikisht fatin e ndeshjes. De Ketelaere i rrëmbeu topin pranë zonës, ndërsa Hans Vanaken shënoi në portën e boshatisur për rezultatin 3-1.
Në fund, me amerikanët të dorëzuar, Rudi Garcia aktivizoi edhe Lukakun, i cili shfrytëzoi një tjetër gabim në mbrojtjen e SHBA-së dhe vulosi fitoren 4-1 në minutën e 93-të.
Belgjika siguron kështu kualifikimin në çerekfinale, ndërsa SHBA-ja eliminohet para tifozëve të saj. Pas një ndeshjeje të mbushur me polemika jashtë fushe, belgët dhanë përgjigjen më bindëse aty ku kishte më shumë rëndësi: në fushën e lojës.