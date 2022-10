Bekteshi: Shkupjanët më 15 tetor do të zgjohen me radiatorë të ngrohtë

“Po të mos intervenonte Qeveria në përmirësimin e likuiditetit të SHA EMV sipas gjitha gjasave energjia elektrike për tregun e rregulluar do të ishte pesë herë më e shtrenjtë”, porositi sonte ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi.

“Në mëngjesin e datës 15, radiatorët në Shkup do të ngrohen për aq kohë sa zgjat sezoni. Qytetarët dëgjojnë dhe lexojnë informacione nga fqinjët e tyre se sezoni i ngrohjes do të shtyhet, sepse kështu do të kursejnë, në vendin tonë sezoni i ngrohjes do të fillojë në datën 15”, tha Bekteshi në “Samo Intervju”.