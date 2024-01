Bekteshi: Për herë të parë në tre dekada do të jemi plotësisht të pavarur nga pjesa lindore për sa i përket furnizimit me energji

Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, njoftoi sot se Maqedonia e Veriut do të jetë plotësisht e pavarur në furnizimin me energji nga pjesa lindore, veçanërisht në pjesën e gazit natyror. Duke folur në panelin e diskutimit “Investime në tranzicion energjetik dhe infrastrukturë për një mjedis të shëndetshëm dhe të ardhme evropiane”, në kuadër të konferencës “Viti i Mundësive Europiane”, Bekteshi theksoi se kjo zhvillim ka një rëndësi të veçantë për vendin, duke e bërë të pavarur për herë të parë nga pjesa lindore për furnizim me energji.

Ministri informoi se tubacioni i produktit, i cili është ndërtuar për një dekadë, është vënë në punë. Kjo infrastrukturë, që nuk ka funksionuar deri më tani, është krijuar për transferimin e naftës bruto, dhe me ndryshimet e fundit në Ligjin për Energjinë, do të mundësojë bartjen e derivateve të tjera, duke përfshirë dizelin.

“Mesazhi është se pas vitit 1991 e deri më sot vendi ynë ishte i varur nga pjesa lindore për furnizim me energji. Nga ky vit ne nuk do të jemi të varur nga asnjë vend, do të vendosim vetë sipas parimeve të konkurencës dhe mundësive shtesë në fushën e furnizimit me energji, të cilat do të rrisin sigurinë e vendit tonë dhe do të përshpejtojnë integrimin në BE”, tha Bekteshi.

Ministri gjithashtu ndau detaje për Platformën e Investimeve për një tranzicion të drejtë energjetik, duke theksuar se kjo parashikon investime në infrastrukturë dhe lidhje me fqinjët. Kjo do të përfshijë shndërrimin e kapaciteteve vendase nga prodhimi konvencional i “energjisë së gjelbër”.

Bekteshi gjithashtu theksoi arritjet në negociatat me Bashkimin Evropian dhe palët e tjera të interesit për të tejkaluar afatin e caktuar deri në vitin 2040 për devijimin e blloqeve të energjisë djegëse fosile. Kjo përfshin REC Manastir, REC Oslomej dhe TEC Negotinë. Ministri shprehu gëzim për ndërtimin e një interkonektori të ri që do të rrisë sigurinë në furnizimin me energji.

Për të përfunduar, Bekteshi theksoi rolin e MEPSO në lidhjen e tregjeve të energjisë elektrike, duke vlerësuar punën e mirë në lidhje me Kosovën dhe Greqinë. Ministria e Mjedisit, Kaja Shukova, ishte e ftuar pas tij për të ndarë pikëpamjet në lidhje me temën e tranzicionit të drejtë energjetik.

