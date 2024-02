Bekteshi: Nuk do të vazhdohet masa për çmime të garantuara, do të ketë ndryshime ligjore

Ministria e Ekonomisë nuk do të zgjasë masën për çmimet e garantuara që përfundon në fund të këtij muaji, por, siç paralajmëroi ministri Kreshnik Bekteshi, do të presë miratimin e ligjit për ndalimin e praktikave të padrejta tregtare, që sipas tij, do t’i vërë gjërat në rregull, në konkurrencë të pandershme në tregti dhe do të çojë në uljen e çmimeve të produkteve ushqimore.

“Presim që kjo zgjidhje ligjore, e cila është plotësisht në përputhje me rregulloret evropiane dhe me flamur evropian, të miratohet në një kohë sa më të shkurtër. Me ligj presim uljen e çmimeve të ushqimeve dhe produkteve bujqësore”, tha Bekteshi për MIA.

Ligji për ndalimin e praktikave të padrejta tregtare në zinxhirin e furnizimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, siç tha ai, qysh në dhjetor të vitit 2023, me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, është miratuar nga Qeveria dhe është dorëzuar në Kuvend.

“Zgjidhja ligjore që vendos rend në konkurrencën e pandershme në tregti dhe fut praktika të drejta ndërmjet tregtarëve dhe furnitorëve në zinxhirin e produkteve bujqësore dhe ushqimore pritet të hyjë në lexim të dytë në komisionet në Kuvend këtë javë”, theksoi Bekteshi.

Vitin e kaluar, më 20 shtator, Ministria e Ekonomisë miratoi Vendim për ndryshimin e vendimit për kushtet e veçanta për tregtimin e mallrave individuale, përcaktimin e çmimeve më të larta të produkteve individuale në tregtinë me pakicë, si dhe detyrimin e tregtarëve për të blerë dhe shesin lloje dhe sasi të caktuara mallrash individuale tek konsumatorët sipas një porosie të caktuar që është publikuar në Gazetën Zyrtare dhe është e vlefshme deri më 29 shkurt të këtij viti.

