Bekteshi: Marzhet e kufizuara për produktet ushqimore bazë vazhdojnë deri në fund të prillit 2023

Me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, Qeveria në seancën e sotme ka marrë vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së masës për kufizimin e marzhit të produkteve ushqimore bazë, njoftoi sot Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi.

Sipas Vendimit, kjo masë do të zbatohet deri më 30 prill 2023.

“Në masë do të vazhdojnë të përfshihen këto produkte: – bukë e bardhë; prerë në copa ose të tëra; sheqer i bardhë dhe vaj luledielli ushqimor (pa vaj të shtypur të ftohtë) me një marzh tregtar 5% për shitësit me shumicë (këtu janë edhe prodhuesit) dhe shitës me pakicë.

Pastaj për miell prej gruri – lloji 400 dhe lloji 500; makarona dhe shpageta me grurë të fortë; oriz i bardhë vendor, qumësht lope i përhershëm me përmbajtje yndyre 2,8%, 3,2% dhe 3,5%; vezë; gjizë; djathë i bardhë i lopës dhe djathë i bardhë i përzier; gjizë; qumësht kosi, ajkë dhe jogurt me një marzh tregtar 10% për shitësit me shumicë (këtu janë edhe prodhuesit) dhe shitës me pakicë”, shkruan Bekteshi.