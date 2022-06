Bekteshi: Ligji i ri për mbrojtjen e konsumatorit do të mbyllë kompanitë që punojnë me praktika të pandershme tregtare

Pas vendimit për ringrirjen e marzheve të ushqimeve bazë, çmimet e tregut kanë rënë që prej ditës së djeshme. Presim që ky trend rënës i çmimeve të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Inspektorati i Tregut është në terren për të konstatuar nëse tregtarët po e respektojnë vendimin, tha ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi gjatë emisionit “Utrinski Brifing”.

“Qeveria këtë vit miratoi dy masa për të mbrojtur standardin e popullsisë – ngrirjen e çmimeve dhe ngrirjen e marzheve. “Masa për ngrirjen e marzheve zgjati deri në fund të muajit maj”, tha ministri Bekteshi dhe theksoi se pritej që çmimet te tregtarët të mbeten në të njëjtin nivel. Çfarë nuk ndodhi, për të cilën vendosëm të ngrinim sërish marzhet e fitimit për të mbrojtur qytetarët.

“Nuk është etike të kesh një diferencë prej 15% për produkte të caktuara në një kohë krize. Prisnim që sipas marrëveshjeve me Odat ekonomike, kompanitë të punojnë tashmë me marzhe fitimi prej 4% ose 5%. Por, në një pjesë të shpenzimeve – për vajin për gatim, p.sh., për zbritje supermarketeve paguhen 7-8 denarë. Tashmë Qeveria e ka eliminuar këtë mundësi si për supermarketet ashtu edhe për importuesit. Kërkova kontrolle të përditshme jo vetëm të produkteve të mbrojtura por edhe të produkteve të tjera. “Për mua është abuzim që zinxhirët e tregjeve të kenë një fitim prej 30% në një krizë të tillë”, tha ministri Bekteshi.

Ministri informoi se në seancën e ardhshme të Qeverisë në rend dite do të jetë Ligji i ri për Mbrojtjen e Konsumatorit i cili do të rregullojë saktësisht se cilat janë praktika të ndershme dhe cilat janë praktika të pandershme në zinxhirët e tregut dhe dhe të cilat do të sanksionohen.

“Të martën në seancë të Qeverisë do të miratohet Projektligji për Mbrojtjen e Konsumatorit, ku gjobat do të jenë shumë të larta për të gjitha praktikat e pandershme që janë në dëm të konsumatorëve. Sipas zgjidhjes aktuale ligjore gjoba mund të shkojë deri në 5000 euro dhe tani e tutje gjobat nuk do të jenë vetëm para, ka kompani që fitojnë deri në 80 për qind për produkte të caktuara dhe ia vlen të paguajë një gjobë dhe të vazhdojë të njëjtën të pandershme. praktikë. Tani me zgjidhjen e re do të përballen me një lloj tjetër dënimi, do të ketë mbyllje të kompanive, do t’u drejtohemi publikisht kompanive dhe do të ketë ndalim për të bërë biznes, tha Bekteshi dhe theksoi se kjo zgjidhje ligjore është plotësisht e harmonizuar. me rregulloren evropiane.