Bekim Sali realizoi takim me Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Alain Berset
Zëvendëskryeministri i Parë dhe Ministri për Çështje Evropiane, Bekim Sali, realizoi takim me Sekretarin e Përgjithshëm të Council of Europe, Alain Berset, ku u konfirmua bashkëpunimi i fuqishëm dhe i vazhdueshëm ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Këshillit të Evropës në fushën e sundimit të ligjit, demokracisë dhe të drejtave të njeriut.
Ministri Sali përshëndeti mbylljen e dialogut post-monitorues të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në janar të vitit 2026, duke e vlerësuar atë si njohje të rëndësishme për progresin demokratik të shtetit, reformat në sundimin e ligjit dhe përkushtimin ndaj standardeve evropiane.
Në takim u theksua rëndësia e mbështetjes ekspertize nga Këshilli i Evropës në procesin e integrimit evropian, veçanërisht në kuadër të Kapitujve 23 dhe 24, që kanë të bëjnë me gjyqësorin, të drejtat fundamentale, drejtësinë, lirinë dhe sigurinë.
Sali shprehu mirënjohje për përfshirjen e Këshillit të Evropës në vlerësimin e Planit të Veprimit për të drejtat e personave që u përkasin komuniteteve, si dhe për harmonizimin me Udhërrëfyesin për Sundimin e Ligjit, të cilat përbëjnë pjesë të rëndësishme të kritereve hapëse për Klasterin “Vlerat Themelore”.
Gjatë bisedimeve u theksua edhe roli i rëndësishëm i mekanizmave të Këshillit të Evropës, përfshirë Komisionin e Venecias, GRECO, MONEYVAL, CEPEJ dhe Komitetin për Parandalimin e Torturës (CPT), të cilët kontribuojnë në forcimin e pavarësisë së gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
Ministri Sali theksoi se Qeveria mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj zbatimit të reformave dhe avancimit të procesit të integrimit evropian, në bashkëpunim të ngushtë me institucionet evropiane dhe partnerët ndërkombëtarë.