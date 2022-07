Bekim Sali: Për mua prioritet mbetet Qendra e re Klinike

Ministri i Shëndetësisë, Bekim Sali, ka informuar se për të si ministër prioritet mbetet Qendra Klinike e re.

“Për shkak mospasjes për momentin të zgjidhjes më të mirë financiare për këtë projekt, po vazhdojmë me rinovimin dhe adaptimin e kushteve për punë për klinikat tona. Deri në momentin e mbylljes së mozaikut për realizimin e projektit të tillë kapital, në do të vazhdojmë me rinovimin e të gjitha spitaleve”, ka thënë ministri Bekim Sali, në hapjen e Qendrës Urgjente Kirurgjike në Klinikat e Shkupit.

Ai tha se është optimist se deri në fund të mandatit do të vendosen themelet e Qendrës së re Klinike.

“Deri në momentin e themelit, këto janë 70% përgatitje, ndërsa 30% realizimi i punimeve ndërtimore”, shpjegoi Sali, përcjell SHENJA.