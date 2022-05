Bekim Sali paralajmëron rritje të rrogave në shëndetësi

Në shëndetësi do të ketë rritje të pagave në muajin korrik. Këtë e ka paralajmëruar ministri i Shëndetësisë, Bekim Sali, raporton SHENJA.

“Kemi formuar grup pune, të cilët po përgatisin ligj të ri për motrat medicinale. Me propozim të shoqatës së motrave medicinale, ne e morëm atë draft tekst që ata e kanë përgatitur dhe të punësuari tanë në Ministri për punë juridike, me ata po koordinohen për punën e mëtutjeshme rreth këtij ligji. Tani po presim që në muajin korrik, të ketë rritje të pagave. Ajo është rritje graduale e pagave, për të cilën jemi marrë vesh me Sindikatën e Shëndetësisë dhe me të gjitha Sindikatat e tjera”, ka thënë Bekimi Sali.