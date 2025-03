Bëhuni gati, Audi po sjell veturë elektrike të përballueshme në vitin 2026

Audi ka bërë të ditur planet për modelin e ardhshëm elektrike, i cili do të jetë i ngjashëm me A3 dhe pritet të debutojë vitin e ardhshëm. Modeli do të jetë më i përballueshëm për t’u blerë. Por kompania do të vazhdojë prodhimin e motorëve me djegie të brendshme më gjatë se sa ishte parashikuar fillimisht.

Shefi i Audi, Gernot Doellner, në një intervistë për gazetën gjermane “Süddeutsche Zeitung”, konfirmoi se kompania do të prezantojë një “automjet elektrik në të njëjtën klasë me A3”, i cili do të prodhohet në Ingolstadt duke filluar nga viti 2026. Ky model mund të marrë emrin A2 e-tron ose A3 e-tron dhe pritet të shitet paralelisht me versionin aktual të A3 me motor me djegie të brendshme.

Sipas informacioneve, modeli i ri elektrik do të bazohet në platformën ekzistuese MEB, e cila përdoret tashmë nga Audi Q4 e-tron dhe modelet Volkswagen ID. Platforma e re SSP, e destinuar për veturat elektrike të gjeneratës së ardhshme, pritet të debutojë në vitin 2028 ose 2029 dhe do të jetë baza për Golfin e ri dhe modelet e ardhshme elektrike si T-Roc, Skoda Octavia dhe Cupra Leon.

Sa i përket dizajnit, vetura elektrike pritet të jetë e ngjashme me Audi A3 AllStreet.

Çmimi pritet të jetë më pak se 25 mijë euro.

Përveç këtij modeli, Audi ka paralajmëruar edhe një veturë të re për tregun kinez, e cila do të prezantohet në prill dhe po zhvillohet në bashkëpunim me SAIC.

Ndërkohë, Audi po përballet me sfida të mëdha për shkak të ritmit të ngadaltë të shitjeve të automjeteve elektrike, konkurrencës së fortë dhe pasigurive në treg. Për këtë arsye, kompania ka njoftuar planin për të shkurtuar 7 mjë vende pune në Gjermani deri në vitin 2029, duke synuar ta bëjë këtë në një mënyrë të “përgjegjshme shoqërore”. /Kohanet

MARKETING