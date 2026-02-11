Begaj uron Haxhiun për zgjedhjen si kryeparlamentare
Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ka uruar Albulena Haxhiun për zgjedhjen e saj si Kryetare e Kuvendit të Kosovës me 66 vota pro.
Në një postim në Facebook, Begaj theksoi mbështetjen e vazhdueshme të Shqipërisë për institucionet demokratike të Kosovës dhe për rrugëtimin e saj Euroatlantik.
“Punime të mbara Kuvendit të Republikës së Kosovës në Legjislaturën X! Urime, znj. Albulena Haxhiu, për zgjedhjen Kryetare e Kuvendit! Shqipëria do të vijojë të qëndrojë pranë Kosovës, në mbështetje të institucioneve demokratike të saj dhe rrugëtimit Euroatlantik!”, shkroi Begaj.