Begaj në OKB: Kosova meriton vendin e saj në Asamble

Begaj në OKB: Kosova meriton vendin e saj në Asamble

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, në fjalimin e tij në debatin e përgjithshëm të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, vuri theksin te roli i Kosovës si kontribuuese e paqes dhe dialogut në Ballkanin Perëndimor. Ai tha se 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ka dëshmuar me vepra se është një anëtare e përgjegjshme e komunitetit ndërkombëtar, e përkushtuar ndaj stabilitetit dhe vlerave demokratike.

“Megjithatë, vendi i Kosovës në këtë Asamble mbetet padrejtësisht bosh. Njohja e pavarësisë së saj dhe mbështetja për anëtarësimin në OKB dhe organizatat e tjera ndërkombëtare është një akt drejtësie ndaj popullit të Kosovës dhe një hap që forcon paqen e sigurinë në Ballkanin Perëndimor,” u shpreh Begaj.

Ai kërkoi gjithashtu respektimin e të drejtave dhe lirive të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, integrimin e tyre, përdorimin e gjuhës shqipe dhe mbrojtjen e identitetit e kulturës së tyre.

Presidenti Begaj theksoi se Shqipëria promovon aktivisht dialogun, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe integrimin rajonal si rruga e vetme drejt stabilitetit dhe prosperitetit të qëndrueshëm. “Vizioni ynë është integrimi, zhvillimi i qëndrueshëm dhe ruajtja e vlerave demokratike. E ardhmja e rajonit tonë qëndron te bashkëpunimi, jo konflikti,” tha ai.

Në vijim, Kreu i Shtetit kujtoi udhëtimin e Shqipërisë nga izolimi tek integrimi euroatlantik dhe theksoi përkushtimin për përfundimin e negociatave të anëtarësimit në BE në vitin 2027 dhe anëtarësimin e plotë deri në vitin 2030.

Begaj nënvizoi gjithashtu përparimet e Shqipërisë në energjinë e pastër, mbrojtjen nga ndryshimet klimatike, transformimin digjital, arsimin, shëndetësinë dhe barazinë gjinore, duke e konsideruar gjithëpërfshirjen si rrugën e vetme drejt zhvillimit të qëndrueshëm.

Ai kujtoi angazhimin e Shqipërisë në “Paktin për të Ardhmen” dhe theksoi se është koha që fjalët të kthehen në vepra për paqen, sigurinë, klimën, bashkëpunimin digjital dhe të drejtat e njeriut. “Shqipëria do të japë shembullin duke e përfshirë Paktin në Rishikimin tonë Vullnetar Kombëtar,” theksoi presidenti Begaj.

MARKETING

Të ngjajshme

Administrata Trump propozon para liderëve arabë planin me 21 pika për paqen në Gaza

Administrata Trump propozon para liderëve arabë planin me 21 pika për paqen në Gaza

Ukraina rrëzon bombarduesin rus Su-34 që lëshonte raketa në Zaporizhzhia

Ukraina rrëzon bombarduesin rus Su-34 që lëshonte raketa në Zaporizhzhia

Presidenti Erdoğan mbërrin në Washington për takimin me Trumpin

Presidenti Erdoğan mbërrin në Washington për takimin me Trumpin

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Milanoviq në OKB thotë se masakra në Gaza duhet të ndalet urgjentisht, bën thirrje për njohjen e Palestinës

Milanoviq në OKB thotë se masakra në Gaza duhet të ndalet urgjentisht, bën thirrje për njohjen e Palestinës

Mexhiti: Në 19 tetor qytetarët do ta kenë të lehtë, ose të votojnë për punë të kryera, ose për fjalë të zbrazëta

Mexhiti: Në 19 tetor qytetarët do ta kenë të lehtë, ose të votojnë për punë të kryera, ose për fjalë të zbrazëta