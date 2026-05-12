Begaj e priti shefin e Shtatmadhorisë së Armatës së RMV-së, Lafçinski

Begaj e priti shefin e Shtatmadhorisë së Armatës së RMV-së, Lafçinski

Bajram Begaj priti sot në takim shefin e Shtatmadhorisë së Armatës së Maqedonisë së Veriut, gjeneral-majorin Sashko Lafçiski, ku në fokus ishte forcimi i bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë ndërmjet dy vendeve aleate në NATO.

Gjatë takimit, u diskutua për rëndësinë e koordinimit rajonal përballë sfidave aktuale të sigurisë dhe për thellimin e bashkëpunimit strategjik mes Shqipwrisw dhe Maqedonisw sw Veriut. Presidenti Begaj vlerësoi kontributin e Maqedonisë së Veriut në misionet dhe operacionet e NATO-s, duke theksuar rolin e saj në ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë rajonale.

 

Në kontekstin e zhvillimeve të reja gjeopolitike, kreu i shtetit nënvizoi nevojën për rritjen e investimeve në mbrojtje dhe siguri, si dhe rëndësinë strategjike të Koridorit 8 për rajonin dhe Aleancën. Ai theksoi se forcimi i infrastrukturës dhe shtimi i kontributeve në mbrojtjen kolektive mbeten prioritete kyçe për vendet anëtare të NATO-s.

MARKETING

Të ngjajshme

BOTA NË FOKUS | Baza sekrete gjithandej! Kush po e “kontaminon” rajonin?

BOTA NË FOKUS | Baza sekrete gjithandej! Kush po e “kontaminon” rajonin?

Marrëveshje me SHBA-në, Ukraina synon prodhimin e 3 milionë dronëve

Marrëveshje me SHBA-në, Ukraina synon prodhimin e 3 milionë dronëve

Aliu: Infermierët dhe akusherët janë themeli i sistemit shëndetësor

Aliu: Infermierët dhe akusherët janë themeli i sistemit shëndetësor

Trump do të ketë “bisedë të gjatë” me presidentin kinez për Iranin, thotë se SHBA-së nuk i duhet ndihmë

Trump do të ketë “bisedë të gjatë” me presidentin kinez për Iranin, thotë se SHBA-së nuk i duhet ndihmë

108 mjekë dhe punonjës shëndetësorë të vrarë nga Izraeli në Liban që nga 2 marsi

108 mjekë dhe punonjës shëndetësorë të vrarë nga Izraeli në Liban që nga 2 marsi

Fidan: Turqia sheh vullnet të mjaftueshëm nga të dyja palët për të ndalur luftën SHBA-Iran

Fidan: Turqia sheh vullnet të mjaftueshëm nga të dyja palët për të ndalur luftën SHBA-Iran