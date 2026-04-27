Befasi në Tetovë: Shkëndija mundet nga Bashkimi
Skuadra e Bashkimit ka arritur të bëjë surprizën e xhiros së 29-të, duke mundur Shkëndijën në Tetovë me rezultat 3:2. Në 10-të minutat e para u shënua dy gola, nga secila skuadër. Fillimisht vendasit gjetën rrjetën me Tambën, teksa Bashkimi u kundërpërgjigjë me Avornijon. Në vijim Bashkimi gjeti edhe dy herë tjera rrjetën me Nikel Orr, duke çuar shifrat në 3:1. Shkëndija në pjesën e mbetur kishte dominimin e lojës, por nuk arriti që të shpëtojë nga disfata, duke shënuar vetëm njëherë me Ibraimin, teksa një gol tjetër u anulua për shkak pozicionit jashtë loje. Me këtë humbje, Shkëndija tashmë distancohet në 4 pikë me kreun e renditjes që mbahet nga Vardari dhe aktualisht ka 71 pikë. Ndërkohë në duelin e luajtur më herët, Struga arriti të merr fitore ndaj Sileksit me dy golat e Maudos dhe Maleskit, duke fituar kështu duelin për vendin e tretë. /SHENJA/