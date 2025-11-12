Bedri Hamza falënderon Memli Krasniqin për kontributin në krye të PDK-së
Ish-ministri dhe anëtari i lartë i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, ka shprehur mirënjohje për Memli Krasniqin, pas përfundimit të mandatit të tij në krye të partisë.
Në një postim në rrjete sociale, Hamza ka vlerësuar kontributin e Krasniqit gjatë periudhës së udhëheqjes me PDK-në, duke theksuar integritetin dhe përkushtimin e tij.
“Nuk gjej fjalë për ta falënderuar mikun tim, Memli Krasniqin, për kontributin e madh që ka dhënë në udhëheqjen e PDK-së. Me integritet, vendosmëri dhe përkushtim ndaj vlerave të përbashkëta, ai e drejtoi partinë në periudhat më të vështira”, ka shkruar Hamza.
Ai ka shprehur respekt për bashkëpunimin e deritashëm dhe ka theksuar rëndësinë e unitetit në parti.
“Sot, më shumë se kurrë, ne kemi nevojë të qëndrojmë të bashkuar, të përkushtuar dhe të vendosur përballë sfidave që na presin. Bashkimi, besimi dhe përkushtimi ynë i përbashkët janë forca më e madhe e PDK-së dhe garancia e suksesit tonë”, ka shtuar ai.