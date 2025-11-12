Bedri Hamza falënderon Memli Krasniqin për kontributin në krye të PDK-së

Bedri Hamza falënderon Memli Krasniqin për kontributin në krye të PDK-së

Ish-ministri dhe anëtari i lartë i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, ka shprehur mirënjohje për Memli Krasniqin, pas përfundimit të mandatit të tij në krye të partisë.
Në një postim në rrjete sociale, Hamza ka vlerësuar kontributin e Krasniqit gjatë periudhës së udhëheqjes me PDK-në, duke theksuar integritetin dhe përkushtimin e tij.
“Nuk gjej fjalë për ta falënderuar mikun tim, Memli Krasniqin, për kontributin e madh që ka dhënë në udhëheqjen e PDK-së. Me integritet, vendosmëri dhe përkushtim ndaj vlerave të përbashkëta, ai e drejtoi partinë në periudhat më të vështira”, ka shkruar Hamza.

Ai ka shprehur respekt për bashkëpunimin e deritashëm dhe ka theksuar rëndësinë e unitetit në parti.

“Sot, më shumë se kurrë, ne kemi nevojë të qëndrojmë të bashkuar, të përkushtuar dhe të vendosur përballë sfidave që na presin. Bashkimi, besimi dhe përkushtimi ynë i përbashkët janë forca më e madhe e PDK-së dhe garancia e suksesit tonë”, ka shtuar ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Aliu: Nuk na ka befasuar rezultati i VLEN-it në zgjedhjet lokale

Aliu: Nuk na ka befasuar rezultati i VLEN-it në zgjedhjet lokale

Zërat se VLEN-it do t’i merret Shëndetësia, Aliu: Nuk kam lindur dhe nuk do të vdes si ministër!

Zërat se VLEN-it do t’i merret Shëndetësia, Aliu: Nuk kam lindur dhe nuk do të vdes si ministër!

Aliu: Me plan konkret brenda 5-6 viteve shëndetësia tek ne do të bëhet si të vendeve evropiane

Aliu: Me plan konkret brenda 5-6 viteve shëndetësia tek ne do të bëhet si të vendeve evropiane

Azir Aliu brenda dy javëve do të viziton Çashkën për të diskutuar për problemin me shërbimet shëndetësore primare

Azir Aliu brenda dy javëve do të viziton Çashkën për të diskutuar për problemin me shërbimet shëndetësore primare

Azir Aliu tregon për sfidat me të cilat ballafaqohet sistemi i Shëndetësisë

Azir Aliu tregon për sfidat me të cilat ballafaqohet sistemi i Shëndetësisë

Takim i ngrohtë në Edirne i kryetarit të Fondacionit ALSAR, Mehdi Gurra me kryetaren e Grupit Parlamentar të Miqësisë Turqi-Shqipëri

Takim i ngrohtë në Edirne i kryetarit të Fondacionit ALSAR, Mehdi Gurra me kryetaren e Grupit Parlamentar të Miqësisë Turqi-Shqipëri