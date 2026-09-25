BE zhbllokon 6.6 miliardë euro ndihmë ushtarake për Ukrainën

BE zhbllokon 6.6 miliardë euro ndihmë ushtarake për Ukrainën

Vendet e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të zhbllokojnë një paketë prej 6.6 miliardë eurosh ndihmë ushtarake për Ukrainën, e cila kishte mbetur pezull që nga viti 2023 për shkak të vetos së Hungarisë.

MARKETING

Shik.mk

Paketa përmes European Peace Facility do të ndahet në:

4.7 miliardë euro për rimbursimin e armëve dhe pajisjeve;

1 miliard euro për blerje të përbashkëta ushtarake;

900 milionë euro për misionin evropian që trajnon forcat ukrainase.

Përfaqësuesja e Lartë e BE-së, Kaja Kallas, e cilësoi marrëveshjen si “lajm të mirë për Ukrainën dhe lajm të keq për Rusinë”.

Vendimi vjen në një moment kritik për Kievin.

Ukraina përballet me një mungesë prej rreth 27 miliardë dollarësh në buxhetin e Ministrisë së Mbrojtjes, ndërsa presidenti Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar se financimi duhet të zgjidhet gjatë muajve tetor–nëntor për të garantuar furnizimin me dronë dhe armë në fillim të vitit 2027.

Fondet e BE-së nuk do të disbursohen menjëherë, pasi fillimisht duhet të miratohen disa akte ligjore.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Snopçe: Po zbehet përfaqësimi i shqiptarëve, po rrezikohet krijimi i kuadrove të rinj

Snopçe: Po zbehet përfaqësimi i shqiptarëve, po rrezikohet krijimi i kuadrove të rinj

Mickoski nga OKB-ja: BE-ja të respektojë rregullat dhe të garantojë një rrugë të parashikueshme drejt integrimit

Mickoski nga OKB-ja: BE-ja të respektojë rregullat dhe të garantojë një rrugë të parashikueshme drejt integrimit

“Detajet” mbi negociatat tregtare SHBA-Kinë priten javën e ardhshme

“Detajet” mbi negociatat tregtare SHBA-Kinë priten javën e ardhshme

Erdogan: Turqia kundërshton ndarjen Lindje-Perëndim, pakti i mbrojtjes së Mekës nuk synon Iranin apo Izraelin

Erdogan: Turqia kundërshton ndarjen Lindje-Perëndim, pakti i mbrojtjes së Mekës nuk synon Iranin apo Izraelin

Zyra e OKB-së për të drejtat shton 61 kompani në listën e bizneseve të përfshira në aktivitetet e vendbanimeve izraelite

Zyra e OKB-së për të drejtat shton 61 kompani në listën e bizneseve të përfshira në aktivitetet e vendbanimeve izraelite

Kryeministri libanez kërkon afat të qartë për zbatimin e marrëveshjes kornizë me Izraelin

Kryeministri libanez kërkon afat të qartë për zbatimin e marrëveshjes kornizë me Izraelin