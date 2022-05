BE vendos afat për zgjidhjen e kontestit në mes Shkupit dhe Sofjes

Bashkimi Evropian thekson se nëse kontesti në mes Shkupit dhe Sofjes nuk zgjidhet deri në fund të kryesimit francez, do të ketë krizë të thellë në rajon. Për heqjen e vetos Sofja ka thënë se pret “hapa konkret dhe pa vonesa”. Ndërsa Shkupi thekson se janë përmbushur të gjitha kushtet për nisjen e negociatave me BE-në dhe se tani Bullgaria duhet të bëjë lëvizje.

Përfaqësuesi i lartë i politikës së jashtme dhe sigurisë në BE, Josepp Borrell, dje deklaroi se pret që deri në fund të kryesimit francez me BE-në (30 qershor) të zgjidhet kontesti në mes Shkupit dhe Sofje.

“Kemi hyrë thellë në çështjen e marrëdhënieve me Bullgarinë, e cila po e bllokon procesin, gjatë debatit mes vendeve anëtare të BE-së dhe kjo është diçka që duhet kapërcyer, ka vullnet politik në Këshill për të shmangur një krizë që do të ndodhte. Nëse kjo nuk ndodh, ne do të kemi një krizë serioze në marrëdhëniet me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe do të vazhdojmë të ushtrojmë presion mbi të dyja palët për të gjetur një zgjidhje”, tha Borrell në konferencë shtypi pas Këshillit të Ministrave të Jashtëm, që mbajti për herë të parë edhe një seancë speciale me ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor.

Ai përkujtoi se Maqedonia e Veriut, së bashku me Shqipërinë dhe Malin e Zi, janë plotësisht në përputhje me politikën e jashtme të BE-së dhe sanksionet e BE-së kundër Rusisë, si dhe se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria janë në listën e vendeve armike të Moskës. E gjithë kjo, theksoi ai, do të ketë një çmim.

“Duhet të fillojmë negociatat me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë dhe shpresoj, më shumë se shpresë dhe dëshirë, që kjo të ndodhë gjatë presidencës franceze, ne e konsiderojmë këtë vonesë të paqëndrueshme”, tha Borrell, duke shtuar se të dyja vendet i përmbushin të gjitha kushtet që janë. kërkohet prej tyre, dhe nëse nuk kanë perspektivë të BE-së, do t’i kushtojë shumë Evropës në aspektin e besueshmërisë dhe do të jetë një dhuratë për Rusinë.

Ndërsa ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, i cili mori pjesë në këtë seancë të parë të Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-së me ministrat e Ballkanit Perëndimor, tha se i takon Bullgarisë që të shfrytëzojë momentin politik për të shpëtuar kredibilitetin e BE-së në rajon.

Kryeministri bullgar Kiril Petkov dje në konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e tij holandez Mark Rutte në Sofje, lidhur me Republikën e Maqedonisë së Veriut, tha se bëhet fjalë për “hapa konkretë për ta ndërmarrë këtë rrugë së bashku dhe nuk është funksion i çdo kalendari apo pritshmërie, por funksion i të punuarit së bashku”.

Ai theksoi se qeveria bullgare do ta paraqesë këtë temë në Parlamentin bullgar dhe shpreson se në një të ardhme të afërt do të ketë përparim në këtë temë.