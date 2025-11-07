BE përshëndeti nënshkrimin e marrëveshjes për tunelin midis Maqedonisë dhe Bullgarisë
Bashkimi Evropian përshëndeti nënshkrimin e Marrëveshjes për përgatitjen, ndërtimin dhe funksionimin e tunelit hekurudhor ndërkufitar të Korridorit 8 midis Maqedonisë dhe Bullgarisë.
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, në një deklaratë për rrjetin “X”, e vlerësoi marrëveshjen si një hap të madh përpara në bashkëpunimin dypalësh dhe zhvillimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë.
“Përshëndes nënshkrimin e marrëveshjes për tunelin ndërkufitar të Korridorit 8 midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, një hap i madh përpara në bashkëpunimin midis dy vendeve dhe promovimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë. Përveç zhvillimit të lidhjeve dypalëshe, hekurudha e re do të nxisë prosperitetin rajonal dhe do të forcojë sigurinë tonë të përbashkët”, shkroi Costa.
Mbështetje për projektin shprehu edhe Komisionerja Evropiane Marta Kos, e cila theksoi se vazhdimi i punës në Korridorin 8 është thelbësor për lidhjen rajonale.
“Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut kanë rënë dakord të vazhdojnë punën në Korridorin 8, një projekt kyç që lidh Detin Adriatik dhe Detin e Zi me rrugë dhe hekurudhë. Ky është një hap i rëndësishëm në ndërtimin e besimit përmes lidhjes rajonale, prosperitetit të përbashkët dhe komunikimit më të mirë midis njerëzve”, shkroi Kos.
Marrëveshja për ndërtimin dhe funksionimin e tunelit u nënshkrua dje në Gjueshevë nga zv. kryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski dhe homologu i tij bullgar Grozdan Karaxhov.