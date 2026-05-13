BE paralajmëron për mungesë të furnizimit me karburant për avionë
Komisioneri i Energjisë i Bashkimit Europian, Dan Jorgensen, deklaroi të mërkurën se aktualisht nuk ekziston një kërcënim i menjëhershëm për furnizimin me karburant për avionë, por paralajmëroi se një mungesë afatgjatë nuk mund të përjashtohet.
Duke folur para gazetarëve, Jorgensen tha se situata do të varet nga zhvillimet e luftës së Iranit dhe tensionet në Strait of Hormuz, si edhe nga reagimi i kompanive ajrore. Ai përmendi se disa operatorë, përfshirë grupin gjerman që zotëron Lufthansa, kanë anuluar një numër të madh fluturimesh.
Sipas tij, Bashkimi Europian “nuk ka arritur ende” në pikën e mungesës së karburantit për avionë, por Komisioni Europian do të nisë diskutime me shtetet anëtare për mënyrën se si mund të përballohet situata.
Lufta e Iranit ka ndikuar ndjeshëm në tregjet energjetike, duke bërë që çmimi i karburantit për avionë të dyfishohet në disa tregje që nga fundi i shkurtit.
“Në të vërtetë, kjo nuk është një krizë energjitike. Kjo është një krizë e karburanteve fosile”, deklaroi Jorgensen.