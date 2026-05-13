BE paralajmëron për mungesë të furnizimit me karburant për avionë

BE paralajmëron për mungesë të furnizimit me karburant për avionë

Komisioneri i Energjisë i Bashkimit Europian, Dan Jorgensen, deklaroi të mërkurën se aktualisht nuk ekziston një kërcënim i menjëhershëm për furnizimin me karburant për avionë, por paralajmëroi se një mungesë afatgjatë nuk mund të përjashtohet.

Duke folur para gazetarëve, Jorgensen tha se situata do të varet nga zhvillimet e luftës së Iranit dhe tensionet në Strait of Hormuz, si edhe nga reagimi i kompanive ajrore. Ai përmendi se disa operatorë, përfshirë grupin gjerman që zotëron Lufthansa, kanë anuluar një numër të madh fluturimesh.

Sipas tij, Bashkimi Europian “nuk ka arritur ende” në pikën e mungesës së karburantit për avionë, por Komisioni Europian do të nisë diskutime me shtetet anëtare për mënyrën se si mund të përballohet situata.

Lufta e Iranit ka ndikuar ndjeshëm në tregjet energjetike, duke bërë që çmimi i karburantit për avionë të dyfishohet në disa tregje që nga fundi i shkurtit.

“Në të vërtetë, kjo nuk është një krizë energjitike. Kjo është një krizë e karburanteve fosile”, deklaroi Jorgensen.

MARKETING

Të ngjajshme

Pse duhet të zgjidhet Prof. Kushtrim Ahmeti rektor i Universitetit të Tetovës?

Pse duhet të zgjidhet Prof. Kushtrim Ahmeti rektor i Universitetit të Tetovës?

Irani akuzon Kuvajtin për sulm “të paligjshëm” ndaj anijes iraniane, kërkon lirimin e 4 qytetarëve

Irani akuzon Kuvajtin për sulm “të paligjshëm” ndaj anijes iraniane, kërkon lirimin e 4 qytetarëve

Rikthehet Angela Merkel! Ja roli i rëndësishëm që mund t’i besohet ish-kancelares gjermane

Rikthehet Angela Merkel! Ja roli i rëndësishëm që mund t’i besohet ish-kancelares gjermane

Azam Dauti në mbështetje të studentëve shqiptarë: Gjuha shqipe nuk është lëmoshë, por identitet kombëtar

Azam Dauti në mbështetje të studentëve shqiptarë: Gjuha shqipe nuk është lëmoshë, por identitet kombëtar

Prof. Dr. Kushtrim Ahmeti do të jetë në garë për rektor të Universitetit të Tetovës

Prof. Dr. Kushtrim Ahmeti do të jetë në garë për rektor të Universitetit të Tetovës

Logos-A nxori në dritën e botimit librin “Orientalizmi i Riformuluar: një kritikë e dijes moderne” të autorit amerikano-palestinez Wael Hallaq

Logos-A nxori në dritën e botimit librin “Orientalizmi i Riformuluar: një kritikë e dijes moderne” të autorit amerikano-palestinez Wael Hallaq