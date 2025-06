BE paralajmëron: Mbyllja e Ngushticës së Hormuzit, e rrezikshme për gjithë botën

Mbyllja e Ngushticës së Hormuzit nga Irani do të ishte e rrezikshme dhe jo e mirë për askënd, tha sot Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian për Punët e Jashtme dhe Sigurinë, Kaya Callas.

“Shqetësimi për hakmarrje dhe përshkallëzim të luftës është i madh, veçanërisht sepse mbyllja e Ngushticës së Hormuzit nga Irani do të ishte jashtëzakonisht e rrezikshme dhe nuk do të ishte e mirë për askënd”, u tha Callas gazetarëve përpara një takimi me ministrat e jashtëm të BE-së, raporton Reuters.

Televizioni iranian Press TV njoftoi të dielën se Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare i Iranit është gati të marrë një vendim përfundimtar nëse do ta mbyllë ngushticën, pasi parlamenti e mbështeti masën.

MARKETING

Rreth 20 për qind e kërkesës globale për naftë dhe gaz kalon nëpër këtë kanal.

MARKETING