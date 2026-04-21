BE: Nuk ka mbështetje midis anëtarëve për propozimet për të pezulluar Marrëveshjen e Asociimit me Izraelin
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, ka konfirmuar se nuk pati mbështetje për propozimet për pezullimin e plotë ose të pjesshëm të Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media pas një takimi të Këshillit të Punëve të Jashtme në Luksemburg, Kallas tha se disa vende anëtare propozuan një pezullim të plotë ose të pjesshëm të marrëveshjes, si dhe kufizime në tregtinë që vjen nga vendbanimet. Ajo theksoi se disa vende anëtare shprehën kundërshtim ndaj këtyre propozimeve.
“Duke marrë parasysh se pezullimi i marrëveshjes së asociimit kërkon unanimitet, nuk pati mbështetjen e nevojshme në sallë”, tha Kallas.
Megjithatë, ajo shtoi se diskutimet do të vazhdojnë.
Deklaratat e saj erdhën pasi ministri italian i Punëve të Jashtme, Antonio Tajani, tha se një propozim për pezullimin e marrëveshjes është lënë mënjanë dhe se vendet e BE-së do të diskutojnë alternativa muajin e ardhshëm.
“Ne kemi një qëndrim të ndryshëm nga Spanja, sepse ai i tyre nuk duket si rruga e duhur. Qëndrimi ynë është i njëjtë me atë të Gjermanisë”, tha Tajani për gazetarët në margjinat e takimit të Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-së.
Vendet evropiane mbetën të ndara për lidhjet tregtare me Izraelin, pasi Spanja dhe Irlanda kërkuan pezullimin, ndërsa të tjera, përfshirë Gjermaninë, shprehën kundërshtim ndaj idesë.
Sa i përket Iranit, Kallas përsëriti se BE-ja tashmë ka sanksione të gjera dhe ka arritur një marrëveshje politike për të zgjeruar regjimin e sanksioneve për të synuar ata që janë përgjegjës për shkeljet e lirisë së lundrimit.
“Evropa do të luajë rolin e saj në rivendosjen e rrjedhës së lirë të energjisë dhe tregtisë sapo të krijohen kushtet”, shtoi ajo.