BE-ja vendos sanksione ndaj 6 rusëve të lidhur me rastin e helmimit të Navalnyt

BE-ja vendos sanksione ndaj 6 rusëve të lidhur me rastin e helmimit të Navalnyt

Bashkimi Evropian (BE) ka vendosur sanksione ndaj gjashtë shtetasve rusë për përfshirjen e tyre të dyshuar në zhvillimin e armëve kimike të lidhura me helmimin dhe vdekjen e figurës opozitare ruse Alexei Navalny, transmeton Anadolu.

Këshilli i BE-së tha se masat kufizuese synojnë shkencëtarë dhe studiues që punojnë në sektorët ushtarakë dhe të kërkimit kimik të Rusisë, të cilët ishin të përfshirë në zhvillimin e epibatidinës, një substancë shumë toksike.

Sipas Këshillit të BE-së, gjurmë të epibatidinës u gjetën në mostrat e marra nga trupi i Navalnyt pas vdekjes së tij në një koloni penale ruse në shkurt të vitit 2024, duke i çuar hetuesit në përfundimin se helmimi me këtë toksinë ka shumë të ngjarë të ketë qenë shkaku i vdekjes.

Mes personave të sanksionuar është Igor Babkin, drejtues i një laboratori në Qendrën Shkencore “Signal”, ku u kryen dhe u publikuan kërkime mbi sintezën e epibatidinës.

Lista e sanksioneve gjithashtu përfshin Irina Derevyagina, analiste e kërkimeve kimike në Institutin Shtetëror Rus për Kërkime në Kimi Organike dhe Teknologji, të cilin BE-ja e përshkroi si një institucion “qendror” brenda programit rus të armëve kimike.

Gjithashtu është sanksionuar edhe Mikhail Gutsalyuk, drejtues i departamentit për organizimin e punës shkencore dhe përgatitjen e kuadrit shkencor dhe pedagogjik në Akademinë Ushtarake të Mbrojtjes Radiologjike, Kimike dhe Biologjike.

Me masat më të fundit, sanksionet e BE-së që lidhen me përdorimin dhe përhapjen e armëve kimike tashmë zbatohen ndaj 31 individëve dhe gjashtë subjekteve juridike.

Personat që i nënshtrohen sanksioneve përballen me ngrirjen e aseteve, ndërsa qytetarëve dhe kompanive të BE-së u ndalohet të vënë në dispozicion të tyre fonde ose burime ekonomike, drejtpërdrejt ose tërthorazi.

Individëve të përfshirë në listë u ndalohet gjithashtu hyrja në territorin e BE-së.

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