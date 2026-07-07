BE-ja: Turqia është një nga forcat e armatosura “më të mëdha” të NATO-s, luan rol të rëndësishëm në lidhjet me BE-në
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen tha të martën se Turqia është një nga fuqitë më të mëdha ushtarake të NATO-s dhe luan një rol të rëndësishëm si brenda Aleancës, ashtu edhe në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian.
Duke folur në Forumin e Industrisë së Mbrojtjes të Samitit të NATO-s në Ankara gjatë një paneli me temë “Sfida e Kapaciteteve: një Dialog NATO-BE” me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, von der Leyen theksoi rëndësinë e një koordinimi më të thellë NATO-BE, prokurimeve të përbashkëta dhe forcimit të bazës industriale të mbrojtjes së Evropës në një mjedis të ndryshuar sigurie.
Ajo theksoi se vendet anëtare të BE-së dhe aleatët e NATO-s në masë të madhe mbështeten në “një grup të vetëm forcash” që mund të caktohen për misione të NATO-s, operacione të BE-së, misione të OKB-së ose koalicione të partnerëve vullnetarë.
Ajo tha se ndërveprueshmëria mes forcave është thelbësore dhe se mjedisi aktual gjeopolitik kërkon “një rritje masive të investimeve në mbrojtje”.
Sipas saj, Turqia ka një vend të rëndësishëm në këtë kuadër. “Turqia është një nga forcat më të mëdha të armatosura brenda NATO-s, me një rëndësi shumë të madhe, dhe gjithmonë ka luajtur një rol të rëndësishëm në aleancë, por gjithashtu, natyrisht, edhe në marrëdhëniet tona me Bashkimin Evropian”, tha von der Leyen.
Ajo shtoi se ekzistojnë mundësi për një bashkëpunim më të ngushtë mes Turqisë dhe nismave evropiane të mbrojtjes, përfshirë instrumentin e BE-së “Veprimi i Sigurisë për Evropën” (SAFE), i cili siguron financim për prokurimet e përbashkëta në fushën e mbrojtjes.