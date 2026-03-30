BE-ja thellë e shqetësuar për zgjatjen e luftës me Iranin
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa shprehu sot shqetësimin e vazhdueshëm të bllokut për luftën në Lindjen e Mesme mes sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, transmeton Anadolu.
“BE-ja është thellësisht e shqetësuar për zgjatjen e luftës dhe ndikimin e saj në rritjen globale”, shkroi Costa në kompaninë amerikane të mediave sociale X, pas një telefonate me kryeministrin e Pakistanit, Shehbaz Sharif.
Ai i uroi Pakistanit “gjithë të mirat” për përpjekjet e tij për paqe.
“BE-ja mbështet të gjitha përpjekjet e ndërmjetësimit. Vetëm dialogu dhe diplomacia mund të sjellin paqen dhe stabilitetin përsëri në Lindjen e Mesme, në respekt të plotë të Kartës së OKB-së dhe ligjit ndërkombëtar”, shtoi Costa.
Përshkallëzimet rajonale kanë vazhduar që kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën ofensivë kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë më shumë se 1.340 njerëz deri më sot, përfshirë ish-udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa kanë prishur tregjet globale dhe aviacionin.