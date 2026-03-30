BE-ja thellë e shqetësuar për zgjatjen e luftës me Iranin

Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa shprehu sot shqetësimin e vazhdueshëm të bllokut për luftën në Lindjen e Mesme mes sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, transmeton Anadolu.

“BE-ja është thellësisht e shqetësuar për zgjatjen e luftës dhe ndikimin e saj në rritjen globale”, shkroi Costa në kompaninë amerikane të mediave sociale X, pas një telefonate me kryeministrin e Pakistanit, Shehbaz Sharif.

Ai i uroi Pakistanit “gjithë të mirat” për përpjekjet e tij për paqe.

“BE-ja mbështet të gjitha përpjekjet e ndërmjetësimit. Vetëm dialogu dhe diplomacia mund të sjellin paqen dhe stabilitetin përsëri në Lindjen e Mesme, në respekt të plotë të Kartës së OKB-së dhe ligjit ndërkombëtar”, shtoi Costa.

Përshkallëzimet rajonale kanë vazhduar që kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën ofensivë kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë më shumë se 1.340 njerëz deri më sot, përfshirë ish-udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei.

Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa kanë prishur tregjet globale dhe aviacionin.

Të ngjajshme

Kancelari gjerman paralajmëron se lufta me Iranin mund ta godasë Evropën sikur COVID-19

Kancelari gjerman paralajmëron se lufta me Iranin mund ta godasë Evropën sikur COVID-19

Kryeministri britanik përsërit se Mbretëria e Bashkuar nuk do të përfshihet në konfliktin e Lindjes së Mesme

Kryeministri britanik përsërit se Mbretëria e Bashkuar nuk do të përfshihet në konfliktin e Lindjes së Mesme

Rubio: Presidenti Trump “preferon diplomacinë” me Iranin

Rubio: Presidenti Trump “preferon diplomacinë” me Iranin

(VIDEO) Shi, borë dhe erë e përforcuar deri të premten

(VIDEO) Shi, borë dhe erë e përforcuar deri të premten

(VIDEO) Pas një muaji shtrenjtimi, çmimi i dizelit nuk ndryshon

(VIDEO) Pas një muaji shtrenjtimi, çmimi i dizelit nuk ndryshon

(VIDOE) Devijimi i korridorit 8, Sela: Mickoski po vazhdon planin e Gruevskit

(VIDOE) Devijimi i korridorit 8, Sela: Mickoski po vazhdon planin e Gruevskit