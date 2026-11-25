BE-ja: Situata humanitare në Gaza “vërtetë e rëndë”, aksesi i ndihmës i kufizuar nga Izraeli
Bashkimi Evropian (BE) e përshkroi të mërkurën situatën humanitare në Rripin e Gazës “vërtetë të rëndë”, duke thënë se kufizimet e Izraelit në aksesin humanitar po i pengojnë organizatat e ndihmës të arrijnë te njerëzit në nevojë, transmeton Anadolu.
“Njerëzit jetojnë në tenda. Tendat janë dukshëm të lagura. Fëmijët po vdesin nga sëmundjet që po përhapen përreth dhe ne nuk kemi mundësi t’i ndihmojmë sepse qasja është e kufizuar nga Izraeli,” u tha gazetarëve zëdhënësja e Komisionit Evropian, Eva Hrncirova, në një konferencë të mesditës në Bruksel.
Hrncirova tha se partnerët humanitarë shpesh kanë akses vetëm në një vendkalim kufitar, duke theksuar nevojën për të rihapur më shumë vendkalime për të lehtësuar dhënien e ndihmës së nevojshme urgjentisht.
Ajo tha se tendat dhe pajisjet e nevojshme për të ndërtuar strehimore mbeten të bllokuara në kamionë pas kufirit, sepse ato klasifikohen si artikuj me përdorim të dyfishtë dhe për këtë arsye nuk lejohen në Gaza.
Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Christian Wigand, përsëriti gjithashtu thirrjen e bllokut ndaj Izraelit që të lejojë aksesin e menjëhershëm dhe të papenguar humanitar, të sigurojë shpërndarjen e qëndrueshme të ndihmës dhe përpjekjet për rimëkëmbjen e hershme në shkallë, dhe të rihapë të gjitha pikat kufitare të Gazës.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza, e cila filloi në tetor 2023, ka vrarë më shumë se 74.000 palestinezë, ka plagosur më shumë se 176.000 të tjerë dhe ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës. Sulmet kanë vazhduar të pandërprera, pavarësisht armëpushimit të tetorit 2025.