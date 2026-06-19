BE-ja rikonfirmon mbështetjen e palëkundur për Ukrainën dhe kërkon armëpushim nga Rusia
Udhëheqësit e BE-së riafirmuan mbështetjen e tyre të fortë dhe të palëkundur për Ukrainën, duke u zotuar për vazhdimin e ndihmës politike, financiare, humanitare, ushtarake dhe diplomatike, ndërsa i kërkuan Rusisë të pajtohet me një armëpushim të plotë, të pakushtëzuar dhe të menjëhershëm, transmeton Anadolu.
Gjatë takimit në Bruksel të enjten, Këshilli Evropian përsëriti mbështetjen e tij për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës brenda kufijve të saj të njohur ndërkombëtarisht, duke theksuar se vetëm një zgjidhje e bazuar në parimet e Kartës së OKB-së dhe ligjit ndërkombëtar mund të sjellë një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme.
“Rruga drejt paqes në Ukrainë nuk mund të vendoset pa Ukrainën”, tha Këshilli në konkluzionet e tij, duke shtuar se kufijtë nuk duhet të ndryshohen me forcë dhe se “agresori nuk mund të shpërblehet”. Këshilli përshëndeti hapjen e grupkapitullit të parë negociues në procesin e anëtarësimit të Ukrainës më 15 qershor dhe tha se e priste me padurim nisjen e grupkapitujve shtesë në kuadër të procesit të zgjerimit të bllokut të bazuar në merita.
Udhëheqësit e BE-së dënuan fuqishëm atë që ata e përshkruan si përshkallëzimin e fundit të sulmeve të Rusisë, përfshirë sulme me raketa dhe dron në shkallë të gjerë kundër civilëve dhe infrastrukturës energjetike si dhe sulmet në manastirin e Kievit në listën e UNESCO-s të Kievit-Pechersk Lavra.
Këshilli denoncoi sjelljen “gjithnjë e më agresive” të Rusisë ndaj vendeve anëtare të BE-së, duke përmendur fushatat e dezinformimit, kërcënimet kundër pranisë diplomatike të BE-së në Ukrainë dhe shkeljet e përsëritura të hapësirës ajrore dhe ujërave territoriale të vendeve anëtare.
Udhëheqësit dënuan në mënyrë specifike një incident në të cilin një dron rus që mbante mjet shpërthyes u përplas në një ndërtesë banimi në Rumani, duke thënë se ngjarje të tilla kërcënojnë sigurinë e qytetarëve të BE-së dhe stabilitetin rajonal.
BE-ja tha se ishte e përgatitur, së bashku me vendet anëtare dhe partnerët, për të kontribuar në “garanci të fuqishme dhe të besueshme të sigurisë” për Ukrainën, përfshirë përmes Koalicionit të të Vullnetshmëve (Coalition of the Willing) dhe bashkëpunimit me SHBA-në.
Këshilli bëri thirrje për ndihmë të përshpejtuar ushtarake, veçanërisht sistemet e mbrojtjes ajrore, municionet, dronët dhe raketat ndërsa mirëpriti sanksionet e miratuara së fundmi që synojnë flotën hije të Rusisë. Ai kërkoi miratimin e shpejtë të paketës së 21-të të sanksioneve dhe përsëriti thirrjet për përgjegjësi për krimet e luftës dhe kthimin e fëmijëve dhe civilëve ukrainas të dëbuar.